НАТО решило усилить миссию в Балтийском море из-за дронов над Данией
В ответ на появление беспилотников в датском воздушном пространстве НАТО решило усилить миссию в Балтийском море «Балтийский страж», сообщает Reuters со ссылкой на заявление альянса.
В альянсе уточнили, что теперь в регионе появится как минимум один фрегат с системой ПВО, а также новые платформы для сбора разведданных, наблюдения и разведки, передает Reuters.
Отмечается введение многоуровневого мониторинга ситуации в воздушном пространстве над Балтийским морем. Представитель НАТО не стал уточнять, какие страны выделяют дополнительные ресурсы для миссии.
Усиление миссии «Балтийский страж» связано с участившимися случаями появления беспилотников в районе Копенгагена, что привело к временному закрытию крупнейшего аэропорта региона и пяти других датских аэропортов. Миссия действует с января и направлена на защиту важных объектов инфраструктуры на дне Балтийского моря после ряда инцидентов с повреждениями кабелей и трубопроводов, сообщает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания и Норвегия начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло. Дания обвинила Россию в инцидентах с дронами в датских аэропортах.