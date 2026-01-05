ООН: США не объяснили военную операцию в Венесуэле

Tекст: Денис Тельманов

США не предоставили ООН официальных обоснований военной операции в Венесуэле, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Дюжаррик заявил: «Могу сказать, что мы не получали каких-либо официальных уведомлений от США с обоснованием того, что произошло». Это был его ответ на вопрос журналистов о действиях Вашингтона в Венесуэле.

Пока ни Белый дом, ни представители американских властей не комментировали ситуацию на официальном уровне. ООН, в свою очередь, ожидает разъяснений от США по поводу происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь поддержал проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после военного удара США по Венесуэле.

В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка назначили дату следующего слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта.

Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.