Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

Tекст: Денис Тельманов

Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

«Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.