Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.2 комментария
Кремль спросили о новых переговорах по Украине
Песков: Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине
Власти России официально объявят о месте и времени проведения следующего этапа трехстороннего диалога по украинскому урегулированию после согласования всех деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Информацию о точных сроках и локации встречи обнародуют сразу, как только стороны придут к общему знаменателю, передает ТАСС. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно планов дипломатического процесса.
Представителя Кремля попросили прокомментировать данные о том, что обсуждение может состояться уже на следующей неделе в Женеве. «Нет, пока не могу подтвердить», – сказал Песков.
Чиновник добавил, что Москва по традиции проинформирует общественность, когда появится полная ясность в этом вопросе. В настоящее время конкретные договоренности еще не утверждены окончательно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры продолжались четыре с половиной часа.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине.