  • Новость часаКремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем
    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова
    Подростков предложили наказывать за насилие по-взрослому
    Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова
    Путин отменил визы для граждан Китая
    В Новой Москве после взрыва полностью сгорел автомобиль
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    США и Украина обсудили отказ Киева от членства в НАТО
    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 14:10 • Новости дня

    Банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр

    Tекст: Денис Тельманов

    Свентокшиский парк в польской столице за год превратился в место постоянных конфликтов с участием украинцев, в которых участвовали десятки вооруженных молодых людей, пишет Gazeta Wyborcza.

    Порядка 946 раз полиция приезжала за год в столичный Свентокшиский парк на вызовы, пишет Gazeta Wyborcza. Последний крупный инцидент произошел в середине ноября, когда на место драки украинских мигрантов срочно прибыло восемь патрульных автомобилей – схватка собрала около 50 человек, многие из которых оказались вооружены холодным оружием.

    Польская газета отмечает, что Свентокшиский парк называют сейчас одним из самых опасных мест города. По ее данным, в 2023 году полиция выезжала туда 791 раз, в 2024 году – 891 раз, а за последние десять месяцев текущего года количество вызовов выросло до 946.

    В ответ на рост преступности вокруг парка участились и действия антиукраинского характера: за январь–ноябрь там зарегистрировано 543 преступления против украинцев, что на 159 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

    Сам парк находится непосредственно у знаменитого Дворца культуры и науки, который был построен в 1955 году Советским Союзом для социалистической Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД Швеции заявили, что помощь Киеву распределяется между странами ЕС крайне неравномерно. Власти Германии приняли решение об отмене гражданского пособия Burgergeld для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.

    Премьер земли Саксония Михаэль Кречмер предложил рассмотреть новые меры по ограничению потока беженцев с Украины, решение ожидается в начале декабря.

    30 ноября 2025, 15:51 • Новости дня
    The Times назвала замену Зеленскому

    The Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины

    The Times назвала замену Зеленскому
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный может стать основным соперником Владимира Зеленского на возможных выборах на Украине, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на исследование общественного мнения, которое показывает, что только Залужный может составить серьезную конкуренцию Владимиру Зеленскому на президентских выборах. Преимущество Залужного основано на его репутации «героя войны» и роли в командовании армией в первые месяцы конфликта, передает РБК.

    По данным опубликованных диаграмм, в январе 2024 года Зеленский уверенно опережал: его поддерживали более 45% избирателей, а Залужного – чуть более 30%. Однако к осени того же года ситуация изменилась – 30% избирателей были готовы проголосовать за Залужного, в то время как за Зеленского – только 20%. Весной 2025 года позиции действующего президента снова выросли до более 40%, тогда как у Залужного они снизились до 20%.

    К осени 2025 года разрыв между двумя кандидатами стал минимальным – менее 5%. Согласно диаграмме, Зеленский мог бы набрать чуть менее 30% голосов, а Залужный – немного более 25%. Причиной падения рейтинга Зеленского называют коррупционный скандал, который разгорелся в ноябре и привел к серьезному снижению его популярности.

    Бывший экономический советник Владимира Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist отметил, что «коррупционный кризис может привести к его отставке». В результате доверие к действующему президенту упало в два раза согласно опросам на фоне продолжающегося расследования компетентными органами.

    В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Владимир Зеленский сам согласовывал коррупционные схемы в украинской энергетической сфере.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией. Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

    Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.

    Комментарии (13)
    30 ноября 2025, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожиданий визита Владимира Путина в Индию индийские военные инициировали обсуждение закупки современных российских истребителей Су-57 и новейших систем С-500, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Власти Индии планируют начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и новейших систем противоракетной обороны С-500 во время предстоящего визита президента России Владимира Путина, передает РБК.

    Индийские военные обратились к правительству с просьбой увеличить закупки современных истребителей российского производства. Сейчас в ВВС страны эксплуатируется более 200 таких самолетов, и Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Индии.

    Как отмечают источники, экипажи ВВС Индии легко смогут освоить российские самолеты нового поколения, а компания Hindustan Aeronautics Limited готова обслуживать парк подобных машин. Тем не менее, собеседники агентства считают, что окончательные договоренности по новым поставкам вряд ли будут достигнуты уже в ходе ближайшего визита Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.


    Комментарии (28)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    @ SEM VAN DER WAL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Нидерландов разослали гражданам брошюры с детальными инструкциями о действиях в случае начала войны, об этом в соцсетях пишут русскоязычные жители страны.

    Власти Нидерландов распространили среди жителей официальные инструкции по подготовке к возможной войне. По словам русскоязычных жителей страны, каждому дому и квартире направили брошюру объемом 32 страницы, напечатанную на глянцевой бумаге, в фирменном конверте с гербом страны. Русскоязычные жители делятся в соцсетях фотографиями и подробностями содержимого документа.

    В введении подчеркивается, что хотя Нидерланды делают все возможное для предотвращения войны, страна якобы может оказаться втянутой в военный конфликт. Далее уточняется, что солдаты и танки не появятся на улицах сразу – сначала произойдут перебои в коммуникациях и работе цифровых систем.

    Особое внимание уделяется подготовке граждан: им советуют заранее запастись провизией и водой минимум на трое суток, средствами гигиены, аптечкой, батарейками и теплой одеждой. На одной из иллюстраций изображена семья на фоне карты страны, а также танки, движущиеся по железной дороге в восточном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.


    Комментарии (13)
    30 ноября 2025, 16:43 • Новости дня
    Reuters: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    Reuters: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    @ Avn/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венесуэла предусмотрела создание партизанского движения и организацию массовых беспорядков в Каракасе на случай новой военной угрозы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Власти Венесуэлы разработали два варианта действий на случай атаки со стороны США, сообщает ТАСС. По данным агентства, планы предусматривают либо развертывание партизанского сопротивления по всей стране, либо намеренное создание беспорядков в Каракасе для дестабилизации обстановки.

    Первая стратегия предполагает использование небольших воинских подразделений в более чем 280 точках по всей Венесуэле. Основная задача таких групп – проводить акты саботажа и использовать другие методы партизанской борьбы.

    Второй сценарий, который получил название «анархизация», связан с организацией хаоса в столице. Для этого могут быть привлечены спецслужбы и вооруженные сторонники правящей партии, чтобы сделать страну, по словам источников, «неуправляемой» в случае внешнего вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американский стратостат начал работать в районе побережья Пуэрто-Рико над Карибским морем.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. США концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы.


    Комментарии (10)
    1 декабря 2025, 04:14 • Новости дня
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России, сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    «Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем», – приводит слова Драгоне передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Он заявил, что в НАТО «думают» о возможности «действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать». Драгоне добавил, что подобные решения требуют выхода за рамки привычных представлений об обороне в рамках альянса. Он указал на существующие сложности, связанные с правовыми аспектами, вопросом юрисдикции, а также определением субъектов, которые будут выполнять такие операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз опровергал заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возвращении военного призыва в стране в добровольной форме под предлогом «российской угрозы».

    Комментарии (13)
    30 ноября 2025, 20:38 • Новости дня
    Пушилин сообщил о прорыве ВС России под Красным Лиманом

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России успешно прорвали оборону под Красным Лиманом и вышли к населенному пункту Диброва, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

    Российские войска совершили прорыв к населенному пункту Диброва под Красным Лиманом, что открывает перспективу для последующего перекрытия дороги на Славянск, передает РИА «Новости».

    Глава региона Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале: «Краснолиманское направление: здесь мы фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском».

    По его словам, это продвижение стало результатом активных действий военных России в данном районе. Возможность перекрытия важной трассы может повлиять на коммуникации украинских сил в регионе. Ситуация на этом участке линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о продолжающемся расширении буферной зоны на границе Днепропетровской области с ДНР на юге. Расширение связано с действиями группировки войск «Восток».

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве

    Telex: Переводчица Орбана исказила слова Путина на переговорах в Москве

    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном переводчица Орбана неоднократно допустила серьезные искажения в передаче слов российского лидера, пишет Telex.

    Как пишет Telex, искажения коснулись, в частности, высказываний по вопросу отношения к конфликту на Украине и динамики российско-венгерского товарооборота, передает РИА «Новости».

    Например, Путин заявил: «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу». Однако в переводе его слова передали как «Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас».

    Также Путин заявил: «В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично – минус 23 процента». В переводе его слова звучали как «прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко».

    Кроме этого, большинство других фраз Путина, за исключением приветствия и благодарностей, были тоже искажены, подчеркивает издание.

    Глава коммуникаций альянса «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что переводчица плохо слышала российского президента.

    «Эта женщина – лучший переводчик в этой области и на этом языке, несмотря на то что у нее, наверное, был не самый лучший день, и обстоятельства, возможно, сложились не самым лучшим образом», – сказал Менцер.

    Журналист «России 1» Павел Зарубин отметил, что на переговорах министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто даже пришлось помочь переводчице, когда возникли трудности с точностью передачи одной из фраз Путина.

    Портал 444.hu уточнил, что та же переводчица работала с Орбаном и ранее, в том числе на переговорах с Путиным в июле 2024 года и на похоронах Михаила Горбачева в Москве в сентябре 2023 года. Там перевод был выполнен точнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Венгрии провели встречу в Москве. Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в одобрении Евросоюза для визита Орбана в Москву.

    Комментарии (10)
    30 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита ОДКБ в Киргизии президент России Владимир Путин пошутил на тему традиционного разделения пространства в юрте.

    На встрече в Бишкеке Путину показали внутреннее устройство юрты и объяснили, что она разделена на две зоны: одна предназначена для мужчин, другая – для женщин и хранения посуды.

    В этот момент российскому лидеру предложили пройти налево, что совпало с мужской стороной юрты. Путин с юмором отреагировал на ситуацию, сказав: «Когда мужчине говорили: «Иди налево», здесь ничего плохого не было». Кадры со словами главы государства опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Напомним, в четверг Путин завершил трехдневный визит в Бишкек и вылетел из Киргизии.

    Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 08:42 • Новости дня
    Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова

    Вяльбе назвала неприемлемым поступок Большунова после завершения гонки в Кировске

    Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступок Александра Большунова на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске вызвал недоумение у президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

    По словам Вяльбе, действия трехкратного олимпийского чемпиона были непонятны и не соответствуют духу лыжных гонок, передает ТАСС.

    Вяльбе выразила сожаление, что обсуждение смещается в сторону конфликтов, а не самого спорта. «Поведение Александра неприемлемо, тем более что гонка к тому моменту уже завершилась», – заявила она.

    Первый этап Кубка России проходил в Кировске с 27 по 30 ноября, следующий этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.

    Ранее Александр Большунов упал во время полуфинального забега спринта, а после финиша толкнул соперника Илью Бакурова.

    Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение. Бакуров заявил о риске пропустить этап Кубка России из-за травмы после толчка Большунова.

    Сам Большунов заявил, что ощущает себя мишенью для критики.

    Президиум Федерации лыжных гонок России назначил заседание на 2 декабря для рассмотрения инцидента с Большуновым.

    Комментарии (5)
    1 декабря 2025, 09:33 • Новости дня
    В Общественной палате предложили наказывать подростков за насилие по-взрослому
    В Общественной палате предложили наказывать подростков за насилие по-взрослому
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В России прозвучало предложение признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.

    Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными путем принудительной эмансипации и нести ответственность по закону как взрослые, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные меры стоит рассматривать в отношении несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления против жизни и здоровья человека.

    Информационным поводом для обсуждения стало резонансное дело в Липецкой области, где двух подростков приговорили к двум годам условно за избиение 62-летнего случайного прохожего ради видео для соцсетей. Рыбальченко отметил, что ответственность за такое преступление кажется недостаточно серьезной и вряд ли сможет стать сдерживающим фактором для других юных правонарушителей.

    Глава комиссии добавил, что принято бороться с буллингом в подростковой среде, однако он может быть направлен и против взрослых или пожилых людей, которые не могут защитить себя. По его словам, случаи нападения на взрослых ради популярности в интернете становятся новой тревожной тенденцией.

    Сейчас эмансипация несовершеннолетних касается только гражданских правоотношений – например, возможности работать и заключать сделки с 16 лет при определенных условиях. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по тяжким преступлениям – с 14 лет, однако для несовершеннолетних сохраняются ряд особенностей и смягчающих обстоятельств при назначении наказаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, краевая прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за издевательств над восьмилетней школьницей в Спасске-Дальнем.

    Приморская прокуратура ранее начала проверку сведений о возможных пытках ученицы в туалете школы Приморского края.

    Комментарии (18)
    1 декабря 2025, 07:48 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму
    ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму
    @ ЦОС ФСБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке устроить теракт против офицера Министерства обороны России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку проведения теракта, подготовленного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сообщает ТАСС. По данным ведомства, завербованный спецслужбами Украины гражданин Украины планировал взорвать старшего офицера российского Минобороны с помощью взрывного устройства в личном автомобиле. «Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    На месте были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства. Как заявили в ФСБ, организатором покушения выступил сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович 1984 года рождения. Житель Крыма, признанный его пособником, задержан и арестован по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником. ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. ФСБ пресекла попытку теракта у администрации города Великие Луки.

    Комментарии (5)
    30 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона намерена в ходе переговоров во Флориде добиться итоговых договоренностей с украинской делегацией по вопросам территорий и гарантий безопасности, сообщил портал Axios.

    США рассчитывают на предстоящих консультациях с украинской делегацией во Флориде обсудить и согласовать спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. По данным издания, во время встречи в Женеве на прошлой неделе участники смогли предварительно договориться по всем основным пунктам нового американского плана урегулирования конфликта на Украине, за исключением именно территориального вопроса и гарантий безопасности.

    Источник из числа американских официальных лиц сообщил, что теперь Белый дом намерен сосредоточиться на устранении этих последних разногласий во время консультаций во Флориде. Он уточнил: «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем». Подробностей новой инициативы стороны пока не раскрывают.

    На данный момент нет информации о том, как именно Соединенные Штаты предлагают решить территориальные споры и какие именно гарантии безопасности обсуждаются. Однако стороны заявляют о намерении выйти на конкретные договоренности уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.


    Комментарии (5)
    1 декабря 2025, 05:36 • Новости дня
    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    Guardian: Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил, что ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции несет Украина, пишет Guardian.

    По заявлению Guardian, «Киев ответственен» за удары морских дронов по танкерам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили об обеспокоенности в связи с нападениями на танкеры в Черном море. В пятницу был атакован танкер Kairos, затем дважды подвергся атаке танкер Virat. МИД осудил атаки Киева на танкеры, назвав их террористическими действиями.


    Комментарии (7)
    1 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море

    Кремль: Атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима

    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Атака на коммерческие танкеры в Черном море, произошедшая в территориальных водах Турции, стала грубым нарушением безопасности и прав судовладельцев и показала суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Заявление Дмитрия Пескова прозвучало в ответ на вопрос о последствиях атак на танкеры и КТК для мирного процесса, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что нападение на коммерческие суда, особенно в территориальных водах Турции, является вопиющим случаем.

    Он отметил: «Нападение на коммерческие суда, на танкеры, тем более в территориальных водах Турции, – это случай вопиющий. Это посягательство на суверенитет Турецкой Республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Это лишний раз показывает суть киевского режима».

    Танкеры Kairos и Virat отправлялись порожними в Россию и подали сигнал бедствия в Черном море в пятницу, находясь в 28 и 38 морских милях от побережья Турции. На Kairos загорелось машинное отделение, а Virat получил повреждения корпуса, однако крупного пожара не возникло. Все 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы, россиян среди них не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море.

    Два танкера Kairos и Virat получили серьезные повреждения в результате нападения.

    Атаки на эти танкеры создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе по данным турецкой стороны.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    WSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

    Делегации США и Украины во время переговоров во Флориде обсуждают вопрос графика выборов на Украине, а также возможность обмена территориями между Россией и Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal. Издание ссылается на источник в Белом доме.

    «По словам высокопоставленного представителя администрации США, переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом», – цитирует Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Комментарии (3)
    Главное
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
    Израиль объявил о разработке лазерной ПВО «Железный луч»
    Названа причина возможной блокировки WhatsApp в России
    Петербург обошел Москву по стоимости проезда на общественном транспорте

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем

    Соединенные Штаты признали провал проекта создания новых фрегатов, на которые они возлагали большие надежды. Строительство серии будет прекращено. В чем была роковая ошибка руководства ВМС США, почему она произошла и какие выводы из нее могут быть сделаны? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации