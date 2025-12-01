Tекст: Денис Тельманов

Порядка 946 раз полиция приезжала за год в столичный Свентокшиский парк на вызовы, пишет Gazeta Wyborcza. Последний крупный инцидент произошел в середине ноября, когда на место драки украинских мигрантов срочно прибыло восемь патрульных автомобилей – схватка собрала около 50 человек, многие из которых оказались вооружены холодным оружием.

Польская газета отмечает, что Свентокшиский парк называют сейчас одним из самых опасных мест города. По ее данным, в 2023 году полиция выезжала туда 791 раз, в 2024 году – 891 раз, а за последние десять месяцев текущего года количество вызовов выросло до 946.

В ответ на рост преступности вокруг парка участились и действия антиукраинского характера: за январь–ноябрь там зарегистрировано 543 преступления против украинцев, что на 159 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Сам парк находится непосредственно у знаменитого Дворца культуры и науки, который был построен в 1955 году Советским Союзом для социалистической Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД Швеции заявили, что помощь Киеву распределяется между странами ЕС крайне неравномерно. Власти Германии приняли решение об отмене гражданского пособия Burgergeld для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.

Премьер земли Саксония Михаэль Кречмер предложил рассмотреть новые меры по ограничению потока беженцев с Украины, решение ожидается в начале декабря.