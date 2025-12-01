Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр
Свентокшиский парк в польской столице за год превратился в место постоянных конфликтов с участием украинцев, в которых участвовали десятки вооруженных молодых людей, пишет Gazeta Wyborcza.
Порядка 946 раз полиция приезжала за год в столичный Свентокшиский парк на вызовы, пишет Gazeta Wyborcza. Последний крупный инцидент произошел в середине ноября, когда на место драки украинских мигрантов срочно прибыло восемь патрульных автомобилей – схватка собрала около 50 человек, многие из которых оказались вооружены холодным оружием.
Польская газета отмечает, что Свентокшиский парк называют сейчас одним из самых опасных мест города. По ее данным, в 2023 году полиция выезжала туда 791 раз, в 2024 году – 891 раз, а за последние десять месяцев текущего года количество вызовов выросло до 946.
В ответ на рост преступности вокруг парка участились и действия антиукраинского характера: за январь–ноябрь там зарегистрировано 543 преступления против украинцев, что на 159 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.
Сам парк находится непосредственно у знаменитого Дворца культуры и науки, который был построен в 1955 году Советским Союзом для социалистической Польши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД Швеции заявили, что помощь Киеву распределяется между странами ЕС крайне неравномерно. Власти Германии приняли решение об отмене гражданского пособия Burgergeld для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.
Премьер земли Саксония Михаэль Кречмер предложил рассмотреть новые меры по ограничению потока беженцев с Украины, решение ожидается в начале декабря.