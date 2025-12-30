  • Новость часаИз петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удачный год для правых евроскептиков
    30 декабря 2025, 09:26 Мнение

    Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, политолог-европеист

    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы

    Наилучшим образом настроения в Европе показывают итоги выборов. В уходящем году они прошли сразу в нескольких странах разного размера и совсем не одинакового уровня жизни. Однако все они, в той или иной мере, отражают одну тенденцию. Правые евроскептики или иные политики, выступающие против вооружения Украины и излишне агрессивной риторики и действий в отношении России, выступили неплохо. Пусть даже не всегда их успех был связан исключительно с российской и украинской тематикой.

    Пойдем по хронологии и начнем с президентских выборов в Хорватии, прошедших в январе 2025 года. Перед нами страна, где к России теплых чувств совершенно не питают, видя в ней «старшего брата» соседней Сербии. Большое число хорватов воюет в рядах ВСУ. Тем не менее победу на выборах одержал действующий президент Зоран Миланович, выступающий против вооружения Украины и критикующий излишнюю воинственность как собственного правительства, так и руководства Евросоюза.

    В конце февраля прошло главное голосование европейского политического года – выборы в Бундестаг. «Альтернатива для Германии» заняла второе место с ошеломляющим результатом почти в 21% голосов, одержав победу во всех землях на территории бывшей ГДР. Безусловно, нельзя сводить ее успех исключительно к нежеланию вооружать Украину и стремлению продолжать закупки российских энергоресурсов – однако данные положения заняли одно из ведущих мест ее кампании.

    За достижением «Альтернативы» на второй план отошел результат левых евроскептиков, тоже не желающих поставлять оружие Киеву. Сохрани Сара Вагенкнехт свое место в руководстве Левой партии – ее результат составил бы рекордные 13,5%. А так «Союз» Сары Вагенкнехт в Бундестаг не прошел. Тем не менее результат был налицо. Свыше трети немецких избирателей высказали очевидное недоверие воинственному курсу и прежнего правительства Олафа Шольца, и нынешнего – Фридриха Мерца. А в восточных землях – и вовсе около половины.

    «Фарсом года» можно считать майские президентские выборы в Румынии, где под давлением ЕС, НАТО, Франции и Германии отменили итоги первого тура голосования и сняли с «пробега» критически настроенного к Украине Кэлина Джорджеску. Однако более умеренный правый евроскептик Джордже Симион, тоже не желающий вооружать Украину, уверенно выиграл первый тур. И чтобы во втором выиграл евроатлантист Никушор Дан, пришлось прибегнуть к прямому вмешательству властей Франции и приключениям при окончательном подсчете голосов.

    Майские президентские выборы в Польше не столь однозначно ложатся в эту канву. Однако выигравший умеренный евроскептик Кароль Навроцкий, при всей его явной русофобии и готовности помогать ВСУ, высказывался категорически против культа Бандеры на Украине и выразил готовность запретить бандеровскую символику. Победил же он именно благодаря голосам еще более евроскептических кандидатов, прямо выступающих против продолжения поставок оружия Украине. Так что случай тот же – пусть и с оговорками.

    В начале сентября состоялись выборы в Норвегии – стране, не входящей в Евросоюз, но тесно координирующей с ним свою внешнюю политику. Здесь рекордные пять процентов набрали левые евроскептики из партии «Красные», выступающие против вооружения ВСУ. Рекордные 24% правой «Партии прогресса» едва ли были прямо связаны с Россией и Украиной – партия критична к нашей стране. Однако и в ней есть «укроскептическое» крыло, а поддержку Украины там предлагали сохранять в разумных пределах. Так что снова – случай тот же.

    Совсем уж классическое проявление вышеозначенной тенденции случилось в начале октября в Чехии. Партии бывшей правящей коалиции, поставившей борьбу с Россией и помощь Украине в центр своей политики, с треском проиграли трем правым евроскептическим силам, которые возражали против вооружения Украины. И пусть только одну из них (причем не победившую) можно заподозрить в симпатиях к России – тенденция налицо. И теперь именно укроскептики во главе с Андреем Бабишем станут определять курс страны.

    Наконец, в конце октября прошли выборы в Голландии. Они в означенную матрицу ложатся хуже всего, ибо на них первое место одержали образцовые леволибералы, а правая «Партия свободы» их проиграла. Но, вглядевшись в цифры подробнее, мы увидим, что сумма голосов трех правых евроскептических партий, выступающих против помощи Украине, даже выросла на половину процента по сравнению с голосованием двухлетней давности. Так что и в голландском случае укроскептики добавили – просто голоса «Партии свободы» ушли другим похожим силам.

    Рост голосов за правых (а местами – и за левых тоже) евроскептиков вполне объясним. Поддержка Украины и жесткое противостояние с Россией на четвертом году своего существования начали сказываться на уровне жизни европейских избирателей. Коммунальные платежи поползли вверх, пособия сократились, пенсионный возраст увеличился. Многие предприятия закрылись. К тому же Европу наводнили миллионы украинских беженцев, часть которых начала вести себя откровенно по-хамски.

    Никуда не делась проблема, на которой правые евроскептики начали свое восхождение – миграционная. В Германии за последнее время случилось шесть (!) исламистских терактов. Происшествия с очевидным «иммигрантским» следом случались и в Голландии, и в Норвегии. К тому же в 2026 году вступает в силу новый Миграционный пакт ЕС, который велит перераспределять беженцев по разным странам. А тут уже напряглись избиратели в Чехии, Польше, Румынии и Хорватии, где проблемы выходцев с Ближнего Востока и Африки пока нет.

    Но даже и это не все. Помимо нерешенной миграционной проблемы и дел, связанных с Россией и Украиной, никуда не делась тема «зеленого перехода», который тоже стоит немалых денег. Сыграли свою роль и коррупционные скандалы в руководстве Евросоюза – в особенности те, что связаны с именами глав Еврокомиссии и евродипломатии Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас. И все большая оторванность от народа никем не избираемых и живущих своими «русскими» фантазиями евробюрократов.     

    Наконец, европейским избирателям не нравится, когда внешнюю политику ставят впереди внутренней. Россия и Украина – это где-то далеко. А вот происшествия с «миграционным» следом, рост цен и тарифов, сокращение социальных выплат и падение качества жизни происходят непосредственно в европейских домах и на европейских улицах. Все без исключения правые (местами – и левые) евроскептические партии и кандидаты делали ставку на внутреннюю политику. И явно не прогадали.

    Можно говорить о том, что в Европе растет спрос на внутреннюю политику, которая явно должна стоять впереди внешней. А раз именно евроскептики заговорили об этом (тем более на фоне очевидных внутренних проблем) – значит, именно они и получили на выборах наибольшую прибавку.

    Другие материалы автора

    Главное
    Западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США
    FT назвала перепалку Трампа с Зеленским одним из ключевых событий года
    В Сирии поменяли банкноты с портретами Асада
    Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли
    В Институте русского языка назвали самые популярные слова 2025 года
    С нового года россиянам разрешили ставить шесть отметок в паспорте
    Сотни россиян застряли в Стамбуле из-за «несуществующего» рейса

    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают, что означает рекордно низкий уровень безработицы – и почему все эти изменения означают для россиян, в том числе, рост зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации