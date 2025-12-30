Наилучшим образом настроения в Европе показывают итоги выборов. В уходящем году они прошли сразу в нескольких странах разного размера и совсем не одинакового уровня жизни. Однако все они, в той или иной мере, отражают одну тенденцию. Правые евроскептики или иные политики, выступающие против вооружения Украины и излишне агрессивной риторики и действий в отношении России, выступили неплохо. Пусть даже не всегда их успех был связан исключительно с российской и украинской тематикой.

Пойдем по хронологии и начнем с президентских выборов в Хорватии, прошедших в январе 2025 года. Перед нами страна, где к России теплых чувств совершенно не питают, видя в ней «старшего брата» соседней Сербии. Большое число хорватов воюет в рядах ВСУ. Тем не менее победу на выборах одержал действующий президент Зоран Миланович, выступающий против вооружения Украины и критикующий излишнюю воинственность как собственного правительства, так и руководства Евросоюза.

В конце февраля прошло главное голосование европейского политического года – выборы в Бундестаг. «Альтернатива для Германии» заняла второе место с ошеломляющим результатом почти в 21% голосов, одержав победу во всех землях на территории бывшей ГДР. Безусловно, нельзя сводить ее успех исключительно к нежеланию вооружать Украину и стремлению продолжать закупки российских энергоресурсов – однако данные положения заняли одно из ведущих мест ее кампании.

За достижением «Альтернативы» на второй план отошел результат левых евроскептиков, тоже не желающих поставлять оружие Киеву. Сохрани Сара Вагенкнехт свое место в руководстве Левой партии – ее результат составил бы рекордные 13,5%. А так «Союз» Сары Вагенкнехт в Бундестаг не прошел. Тем не менее результат был налицо. Свыше трети немецких избирателей высказали очевидное недоверие воинственному курсу и прежнего правительства Олафа Шольца, и нынешнего – Фридриха Мерца. А в восточных землях – и вовсе около половины.

«Фарсом года» можно считать майские президентские выборы в Румынии, где под давлением ЕС, НАТО, Франции и Германии отменили итоги первого тура голосования и сняли с «пробега» критически настроенного к Украине Кэлина Джорджеску. Однако более умеренный правый евроскептик Джордже Симион, тоже не желающий вооружать Украину, уверенно выиграл первый тур. И чтобы во втором выиграл евроатлантист Никушор Дан, пришлось прибегнуть к прямому вмешательству властей Франции и приключениям при окончательном подсчете голосов.

Майские президентские выборы в Польше не столь однозначно ложатся в эту канву. Однако выигравший умеренный евроскептик Кароль Навроцкий, при всей его явной русофобии и готовности помогать ВСУ, высказывался категорически против культа Бандеры на Украине и выразил готовность запретить бандеровскую символику. Победил же он именно благодаря голосам еще более евроскептических кандидатов, прямо выступающих против продолжения поставок оружия Украине. Так что случай тот же – пусть и с оговорками.

В начале сентября состоялись выборы в Норвегии – стране, не входящей в Евросоюз, но тесно координирующей с ним свою внешнюю политику. Здесь рекордные пять процентов набрали левые евроскептики из партии «Красные», выступающие против вооружения ВСУ. Рекордные 24% правой «Партии прогресса» едва ли были прямо связаны с Россией и Украиной – партия критична к нашей стране. Однако и в ней есть «укроскептическое» крыло, а поддержку Украины там предлагали сохранять в разумных пределах. Так что снова – случай тот же.

Совсем уж классическое проявление вышеозначенной тенденции случилось в начале октября в Чехии. Партии бывшей правящей коалиции, поставившей борьбу с Россией и помощь Украине в центр своей политики, с треском проиграли трем правым евроскептическим силам, которые возражали против вооружения Украины. И пусть только одну из них (причем не победившую) можно заподозрить в симпатиях к России – тенденция налицо. И теперь именно укроскептики во главе с Андреем Бабишем станут определять курс страны.

Наконец, в конце октября прошли выборы в Голландии. Они в означенную матрицу ложатся хуже всего, ибо на них первое место одержали образцовые леволибералы, а правая «Партия свободы» их проиграла. Но, вглядевшись в цифры подробнее, мы увидим, что сумма голосов трех правых евроскептических партий, выступающих против помощи Украине, даже выросла на половину процента по сравнению с голосованием двухлетней давности. Так что и в голландском случае укроскептики добавили – просто голоса «Партии свободы» ушли другим похожим силам.

Рост голосов за правых (а местами – и за левых тоже) евроскептиков вполне объясним. Поддержка Украины и жесткое противостояние с Россией на четвертом году своего существования начали сказываться на уровне жизни европейских избирателей. Коммунальные платежи поползли вверх, пособия сократились, пенсионный возраст увеличился. Многие предприятия закрылись. К тому же Европу наводнили миллионы украинских беженцев, часть которых начала вести себя откровенно по-хамски.

Никуда не делась проблема, на которой правые евроскептики начали свое восхождение – миграционная. В Германии за последнее время случилось шесть (!) исламистских терактов. Происшествия с очевидным «иммигрантским» следом случались и в Голландии, и в Норвегии. К тому же в 2026 году вступает в силу новый Миграционный пакт ЕС, который велит перераспределять беженцев по разным странам. А тут уже напряглись избиратели в Чехии, Польше, Румынии и Хорватии, где проблемы выходцев с Ближнего Востока и Африки пока нет.

Но даже и это не все. Помимо нерешенной миграционной проблемы и дел, связанных с Россией и Украиной, никуда не делась тема «зеленого перехода», который тоже стоит немалых денег. Сыграли свою роль и коррупционные скандалы в руководстве Евросоюза – в особенности те, что связаны с именами глав Еврокомиссии и евродипломатии Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас. И все большая оторванность от народа никем не избираемых и живущих своими «русскими» фантазиями евробюрократов.

Наконец, европейским избирателям не нравится, когда внешнюю политику ставят впереди внутренней. Россия и Украина – это где-то далеко. А вот происшествия с «миграционным» следом, рост цен и тарифов, сокращение социальных выплат и падение качества жизни происходят непосредственно в европейских домах и на европейских улицах. Все без исключения правые (местами – и левые) евроскептические партии и кандидаты делали ставку на внутреннюю политику. И явно не прогадали.

Можно говорить о том, что в Европе растет спрос на внутреннюю политику, которая явно должна стоять впереди внешней. А раз именно евроскептики заговорили об этом (тем более на фоне очевидных внутренних проблем) – значит, именно они и получили на выборах наибольшую прибавку.