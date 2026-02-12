Ирина Алкснис
Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага
Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.
Игорь Мальцев
«Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм
Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».
Геворг Мирзаян
Четыре условия устойчивого мира на Украине
Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.