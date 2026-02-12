Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома.

Турцию должен возглавить другой Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много.

Как становится лучше истребитель Су-57 Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС?

Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные?

Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

Россия и ЕС открыли «канал связи» Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?