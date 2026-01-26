Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Массовые беспорядки в Миннесоте против действия федеральных властей США
В Миннесоте усилились протесты после убийства сотрудником Пограничного патруля (USBP) 37-летнего местного жителя Алекса Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов и участвовал в акциях против миграционной политики Белого дома (фото: Jack Brook/AP/ТАСС)
Министерство внутренней безопасности (DHS) уверяет, что силовики застрелили Претти при оказании «яростного сопротивления» федеральным служащим. Из видео произошедшего явствует, что они избили мужчину после того, как тот пытался достать что-то из-за ремня. Застрелили же его, когда он лежал лицом вниз на асфальте (фото: CRAIG LASSIG/EPA/ТАСС)
Губернатор штата Тим Уолц заявил: «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно» (фото: Adam Gray/AP/ТАСС)
Экс-президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». Они призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны» (фото: Jack Brook/AP/ТАСС)
Претти присоединился к протестам в начале января после убийства агентом ICE 37-летней матери троих детей и поэтессы Рене Гуд. Она была правовым наблюдателем за ICE во время выступлений против задержаний незаконных мигрантов. 7 января ее авто остановили сотрудники ICE, но девушка отказалась выйти и привела машину в движение. После этого федеральный служащий несколько раз выстрелил в нее через боковое окно (фото: Zuma/ТАСС)
Массовые беспорядки начались в Миннесоте в декабре 2025 года, когда федеральное правительство начало мероприятия по задержанию нелегальных иммигрантов. DHS назвало это «крупнейшей операцией по обеспечению иммиграционного законодательства». Правоохранители арестовали несколько тысяч человек. Это вызвало волну протестов в крупнейших городах штата. Трамп пригрозил применить закон о восстании 1807 года и ввести армию в Миннесоту (фото: Zuma/ТАСС)