Массовые беспорядки в Миннесоте против действия федеральных властей США

Массовые беспорядки начались в Миннесоте в декабре 2025 года, когда федеральное правительство начало мероприятия по задержанию нелегальных иммигрантов. DHS назвало это «крупнейшей операцией по обеспечению иммиграционного законодательства». Правоохранители арестовали несколько тысяч человек. Это вызвало волну протестов в крупнейших городах штата. Трамп пригрозил применить закон о восстании 1807 года и ввести армию в Миннесоту (фото: Zuma/ТАСС)

Претти присоединился к протестам в начале января после убийства агентом ICE 37-летней матери троих детей и поэтессы Рене Гуд. Она была правовым наблюдателем за ICE во время выступлений против задержаний незаконных мигрантов. 7 января ее авто остановили сотрудники ICE, но девушка отказалась выйти и привела машину в движение. После этого федеральный служащий несколько раз выстрелил в нее через боковое окно (фото: Zuma/ТАСС)

Экс-президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». Они призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны» (фото: Jack Brook/AP/ТАСС)

Губернатор штата Тим Уолц заявил: «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно» (фото: Adam Gray/AP/ТАСС)

Министерство внутренней безопасности (DHS) уверяет, что силовики застрелили Претти при оказании «яростного сопротивления» федеральным служащим. Из видео произошедшего явствует, что они избили мужчину после того, как тот пытался достать что-то из-за ремня. Застрелили же его, когда он лежал лицом вниз на асфальте (фото: CRAIG LASSIG/EPA/ТАСС)

В Миннесоте усилились протесты после убийства сотрудником Пограничного патруля (USBP) 37-летнего местного жителя Алекса Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов и участвовал в акциях против миграционной политики Белого дома (фото: Jack Brook/AP/ТАСС)

Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

Как меняется российский экспорт газа Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности Перейти в раздел

Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности Перейти в раздел

Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия 85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности Перейти в раздел

Страны «оси» создают новый альянс Десятилетиями фундаментом Евросоюза являлась связка между Францией и Германией. Однако в конце прошлой недели Берлин сделал радикальный шаг, фактически подорвав этот альянс и начав строить другой союз, напомнивший о дружбе Гитлера с Муссолини. Почему немецкое руководство решило дружить прежде всего с Италией? Подробности Перейти в раздел

Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности Перейти в раздел

Очередное предательство США. Теперь курды Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

Гренландская сделка Трампа: главное Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло. Перейти в раздел

График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения. Перейти в раздел