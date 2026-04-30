Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
В Донецке выбрали «Красу Донбасса – 2026»
В Центре славянской культуры Донецка прошел финал республиканского конкурса «Краса Донбасса – 2026». Победительницей стала Ангелина Данилова (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
В 2026 году конкурс проходил в рамках рабочей группы содружества «Донбасс». В нем имели право принять участие девушки любых национальностей и народностей, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Ростовской и Воронежской областях (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
В рамках финала прошел гала-концерт в формате театрализованного представления. Действо сопровождалось дефиле, а также выступлениями творческих коллективов (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
«Уже который год мы доказываем всему миру, что наши девушки не просто красивы внешне. Наша краса – это внутренний стержень, женская сила, ум, грация и безграничная любовь к родине», – заявил Денис Шимановский, врио министра молодежной политики ДНР (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Перед финалом прошли заочные этапы конкурса – самопрезентация и творческий блок. Каждая девушка рассказывала о себе и своей деятельности, о ценностях и мечтах, а жюри смогли оценить разноплановость талантов и артистизм конкурсанток (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Кроме того, девушки заполнили тест на общую эрудицию и посетили тренировку, на которой показали уровень своей физической подготовки (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Самопрезентация и спортивный блок в этом году впервые были включены в программу. Они позволили максимально раскрыть всесторонний потенциал и навыки участниц в разных сферах (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Также в рамках конкурса участницы посетили донецкий приют для животных «4 лапки». Девушки выгуляли питомцев, передали корм и все необходимое для содержания хвостатых (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
«Для нас этот конкурс – не просто поиск самых красивых лиц региона. Это, в первую очередь, площадка для демонстрации многогранности современной молодежи. Мы намеренно ушли от стереотипа «конкурса красоты» в его классическом понимании», – подчеркнула Ирина Дрозд, директор Центра развития молодежных инициатив (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)