Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Путин на марафоне «Знания» поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов
Президент России Владимир Путин поздравил россиян и представителей малых этносов с Днем коренных малочисленных народов, который впервые отмечается в стране 30 апреля.
Глава государства выступил с обращением на встрече с представителями коренных малочисленных народов в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», передает ТАСС.
«Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России, с этим праздником», – заявил Путин.
Президент подчеркнул, что в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. По его словам, каждый из них является неотъемлемой частью страны и ее многообразия, хранителем уникальных традиций, культур и характеров. Путин отметил, что все народы, входящие в братскую семью России, – это общее достояние государства, а забота о них означает сбережение и приумножение всего многонационального народа России.
Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.
Президент заявил, что сила страны заключается в ее многообразии. Он подчеркнул, что все народы России должны чувствовать, что это наш общий дом.