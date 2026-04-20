Пашинян объявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ
Армения не намерена возобновлять активное участие в ОДКБ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая с презентацией предвыборной программы своей партии «Гражданский договор».
По словам главы правительства, членство республики в ОДКБ остается замороженным, никаких действий по восстановлению работы в этой организации не планируется, передает «Интерфакс». Пашинян подчеркнул, что этот пункт закреплен в программе партии.
Пашинян также отметил, что Армения сохранит активность на других международных площадках. Он заверил, что страна продолжит оставаться членом ООН, Совета Европы, ОБСЕ, СНГ, Международной организации франкофонии и Европейского политического сообщества.
Премьер-министр напомнил, что Армения вступила в Совет мира, созданный по инициативе президента США, и продолжит работу в этом формате. Кроме того, Армения заинтересована в членстве в Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва заинтересована в возобновлении участия Армении в ОДКБ.
