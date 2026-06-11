Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
Штурмовые отряды продвинулись на широком участке фронта Донецкой народной республики, закрепившись на северо-восточных окраинах Константиновки, сообщили в Минобороны.
Подразделения Вооруженных сил России ведут активные уличные бои и зачищают территории, передает РИА «Новости». «Соединения и воинские части «Южной» группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР», – заявили в оборонном ведомстве.
В результате успешных действий армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Сейчас бойцы продолжают теснить противника, уверенно продвигаясь вглубь городской застройки.
На юго-западном направлении и в промышленных зонах ликвидируются заблокированные отряды неприятеля. В частности, методичная зачистка идет на территории местного металлургического завода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений. Военные корреспонденты зафиксировали прорыв российской армии вглубь этого населенного пункта.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о заходе российских военнослужащих на территорию местного химического завода.