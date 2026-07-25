Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, Орбан процитировал название известного русского романа, передает РИА «Новости». «И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома», – заявил он, добавив затем по-русски: «Или: что делать?».

Политик подчеркнул, что после смены власти жизнь в стране стала определяться из-за рубежа, в частности из Брюсселя, Калифорнии и Польши. Он раскритиковал партию «Тиса» и нового премьер-министра Петера Мадьяра, обвинив их в построении автократического режима. По мнению бывшего главы правительства, избиратели новой власти находятся в состоянии экономической эйфории, не осознавая реального положения дел.

Орбан также выразил опасение, что действия нынешнего руководства направлены на политическое и физическое уничтожение оппозиционной партии «Фидес». Он предупредил граждан, что подобный произвол властей, не видящих ограничений, может привести к превращению Венгрии в «Венесуэлу без нефтяных запасов», оставив население беззащитным перед государством.

Ранее Мадьяр предложил Орбану провести очную дискуссию на политическом фестивале в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Бывший глава правительства назвал отстранение президента Тамаша Шуйока началом произвола в стране.

В июне венгерский парламент принял закон об ограничении сроков пребывания на посту премьера для недопущения возвращения Орбана.