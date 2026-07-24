Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Бастрыкин поручил проверить слова Драпатого о россиянах
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проанализировать недавнее интервью нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, который позволил в адрес россиян резкие высказывания.
Слова главнокомандующего демонстрируют откровенное пренебрежение фундаментальными принципами международного права. В связи с инцидентом профильные специалисты проведут тщательную проверку, указали в СК, передает РИА «Новости».
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России дать правовую оценку этим высказываниям», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Вскоре украинский военачальник публично оскорбил жителей Донбасса. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова демонстрацией неонацизма киевских властей.