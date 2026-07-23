Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя
В результате ударов украинских беспилотников по Белгороду и и Белгородскому округу ранения получили четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе при атаках беспилотников ВСУ, следует из сообщения оперштаба в Max. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода», – сообщили в оперативном штабе.
Также зафиксирован удар беспилотника по территории коммерческого объекта в самом Белгороде. Одному мужчине медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. В городскую больницу № 2 доставлены мужчина и женщина с акубаротравмами, которые они получили во время атаки дрона на другой коммерческий объект.
Всего в четверг из-за ударов беспилотников и обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб, 26 получили ранения. Из них 15 пострадали непосредственно в Белгороде.
Ранее сообщалось, что от ударов украинских беспилотников по муниципалитетам региона пострадали пять мирных граждан.
Также два человека получили ранения при атаке дронов на коммерческие объекты в самом Белгороде.
Тремя днями ранее оперативный штаб сообщил о гибели одного жителя области и шестнадцати раненых из-за обстрелов.