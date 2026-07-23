При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя

Tекст: Вера Басилая

Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе при атаках беспилотников ВСУ, следует из сообщения оперштаба в Max. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода», – сообщили в оперативном штабе.

Также зафиксирован удар беспилотника по территории коммерческого объекта в самом Белгороде. Одному мужчине медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. В городскую больницу № 2 доставлены мужчина и женщина с акубаротравмами, которые они получили во время атаки дрона на другой коммерческий объект.

Всего в четверг из-за ударов беспилотников и обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб, 26 получили ранения. Из них 15 пострадали непосредственно в Белгороде.

Ранее сообщалось, что от ударов украинских беспилотников по муниципалитетам региона пострадали пять мирных граждан.

Также два человека получили ранения при атаке дронов на коммерческие объекты в самом Белгороде.

Тремя днями ранее оперативный штаб сообщил о гибели одного жителя области и шестнадцати раненых из-за обстрелов.