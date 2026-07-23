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    Харьковское направление СВО приходит в движение
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Премьер Японии решила стать политиком-бойцом
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    11 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    23 июля 2026, 19:56 • Новости дня

    При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов украинских беспилотников по Белгороду и и Белгородскому округу ранения получили четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

    Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе при атаках беспилотников ВСУ, следует из сообщения оперштаба в Max. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

    «В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода», – сообщили в оперативном штабе.

    Также зафиксирован удар беспилотника по территории коммерческого объекта в самом Белгороде. Одному мужчине медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. В городскую больницу № 2 доставлены мужчина и женщина с акубаротравмами, которые они получили во время атаки дрона на другой коммерческий объект.

    Всего в четверг из-за ударов беспилотников и обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб, 26 получили ранения. Из них 15 пострадали непосредственно в Белгороде.

    Ранее сообщалось, что от ударов украинских беспилотников по муниципалитетам региона пострадали пять мирных граждан.

    Также два человека получили ранения при атаке дронов на коммерческие объекты в самом Белгороде.

    Тремя днями ранее оперативный штаб сообщил о гибели одного жителя области и шестнадцати раненых из-за обстрелов.

    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    23 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    ВС России за 11 дней поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 11 июля российские Вооруженные силы нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре противника, уничтожив корабли с топливом и боеприпасами.

    Всего было атаковано не менее 28 транспортных средств, перевозивших вооружение, передает ТАСС.

    Серия ударов пришлась на порты Черноморск, Одесса, Николаев и Южный, а также на акваторию близ острова Змеиный.

    12 и 13 июля под огонь попали сухогрузы, морские паромы и контейнеровоз. В последующие дни атаки продолжились: были поражены танкер, быстроходные катера сил специальных операций и плавучий док для подводных аппаратов.

    20 и 22 июля удары беспилотников достигли новых целей в Одессе и Черноморске. В результате масштабной операции противник лишился еще шести сухогрузов и двух судов типа «балкер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

    В этот же день армия России нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на пути в порты Одесса и Черноморск. Несколькими днями ранее силовые структуры отчитались о поражении десятков кораблей с военными грузами.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Штурмовые подразделения группировки «Центр», передвигаясь на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое, сообщили в Минобороны.

    «В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий», говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под конотрль харьковское Артельное и запорожское Благодатное

    Днем ранее они зачистили от противника харьковское Волоховское.

    В минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

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    23 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли массированный удар по порту Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым для военных нужд, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в порту Одессы поражены объекты инфраструктуры. Уточняется, что они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Помимо этого, в самом городе ударными беспилотниками были уничтожены цех по производству комплектующих для летательных аппаратов и склад с дронами, предназначенными для вооруженных сил Украины.

    Накануне российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Также были поражены два сухогруза, которые доставляли грузы ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Несколькими днями ранее ВС России уничтожили цеха по сборке беспилотников на территории одесского порта.

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    23 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили в порту Южный используемые для обеспечения ВСУ объекты
    ВС России поразили в порту Южный используемые для обеспечения ВСУ объекты
    @ Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    В течение дня Вооруженные силы продолжили атаковать порты на Украине, которые задействованы в интересах украинских войск, сообщает в Max Минобороны. Целями стали объекты государственного предприятия «Морской торговый порт Южный».

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования. В результате атаки успешно поражена портовая инфраструктура, которую противник активно использовал для разгрузки и длительного хранения горюче-смазочных материалов. Данные запасы топлива предназначались для обеспечения нужд украинской армии.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска. До этого армия уничтожила резервуары с топливом в Одесском морском торговом порту.

    Несколькими днями ранее российские войска ликвидировали хранилища горюче-смазочных материалов в порту Южный.

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    23 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    Омбудсмены России и Украины наладили прямой обмен документами погибших

    Омбудсмены России и Украины наладили обмен документами погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский коллега Дмитрий Лубинец сумели наладить оперативный обмен справками, необходимыми для получения выплат и льгот семьями погибших.

    «У нас существует инициатива, которую я предложила моему коллеге», – рассказала Лантратова ТАСС.

     Она пояснила, что из-за разрыва связей родственники погибших бойцов не могут оформить положенные выплаты, если часть семьи проживала на Украине. Без соответствующих справок эти средства замораживаются.

    Теперь омбудсмены имеют прямой канал коммуникации для решения пенсионных вопросов и начисления пособий. Правозащитники регулярно передают друг другу обращения граждан, после чего отрабатывают их и обмениваются необходимыми бумагами для оказания гуманитарной помощи.

    «Мы передаем друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается», – подытожила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах. Она также сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной, уточнив, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.


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    23 июля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине

    Американист Дудаков: США не перестанут передавать Киеву разведданные

    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    США продолжают передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. И такое положение дел сохранится вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в Штаты. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    «Прямые транши со стороны США не поступают Украине с весны прошлого года. Если говорить о продаже вооружений, то европейцы закупают военную продукцию у американских подрядчиков и направляют ВСУ. То есть процесс происходит, по сути, в обход Пентагона и администрации Дональда Трампа в целом», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Белый дом тем самым показывает, что это их не касается. Но при этом Штаты ничему не препятствуют, в том числе потому, что так они зарабатывают деньги. «Вместе с тем, Америка продолжает передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. Я думаю, что такое положение дел сохранится, причем вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в США», – считает собеседник.

    Как полагает эксперт, если какие-либо изменения и произойдут, то будут носить, скорее, сугубо внутриполитический характер. «Речь, возможно, пойдет об оказании давления на Зеленского по поводу выборов на Украине, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформация я не ожидаю», – заключил Дудаков.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина. Рубио сообщил, что позиция Штатов по вопросу поставок вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы закупок американских вооружений за европейские средства PURL.

    Накануне анонсируя переговоры с главой Госдепа, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

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    23 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Бойцы «БАРС-Сармат» сбивают дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие ЦСН «БАРС-Сармат» в составе группировки войск «Южная» наладили эффективную систему патрулирования и оперативного оповещения для защиты населенных пунктов ДНР от ударов вражеских БПЛА.

    Военнослужащие центра специального назначения «БАРС-Сармат» успешно защищают гражданские объекты в ДНР от ударов с воздуха посредством сети мобильных огневых точек, которые оперативно получают координаты приближающихся аппаратов противника.

    Начальник автомобильной службы с позывным «Барс» рассказал ТАСС о принципах работы подразделений.

    «За каждым экипажем закреплен свой участок местности, в котором он находится, проводит постоянное патрулирование территории и постоянно находится на связи. В случае обнаружения БПЛА, если находится рядом, он выдвигается и принимает все меры к его поражению», – сказал военнослужащий.

    Командир пояснил, что данные о вражеском ударном дроне передаются расчетам незамедлительно. Огонь открывается на безопасном расстоянии от жилой застройки, чтобы падающие обломки не нанесли ущерба мирным жителям и зданиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов Hornet и «Марсианин». Бойцы «БАРС-Сармат» создали многоэшелонную защиту от дронов.

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    23 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Пленный рассказал, как в ВСУ отмывают деньги виртуальными позициями войск

    Пленный: В ВСУ виртуальными позициями войск отмывают деньги

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование пограничной службы Украины отправляло солдат в пустые ямы вместо окопов, заставляя имитировать присутствие на полноценных рубежах обороны ради финансовой выгоды, заявил замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС России на Харьковском направлении.

    «У нас были виртуальные позиции. Скорее всего, они создавались изначально по задумке, что будут полностью функционировать, но что-то пошло не так, и потом они использовались для отмывки денег», – заявил пленный ТАСС.

    По словам Богатырева, руководство отмечало рубежи на компьютерах и принимало доклады, однако в реальности укреплений не существовало.

    Военнослужащим обещали надежные укрытия, но отправляли в обычные ямы, заставляя снимать постановочные кадры для создания видимости успешной работы.

    «Мы лично фотографировались и снимали видео, как будто бы мы там находимся, на этих позиция. Но это была ложь», – заявил пленный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал о голодных обмороках на передовой. Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных. Пленный украинский десантник выдал российским военным маршруты движения ВСУ.


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    23 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    ВС России отрезали снабжавшую ВСУ трассу Кровное – Хотень

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие практически полностью контролируют стратегически важную трассу Кровное – Хотень, по которой осуществляется снабжение украинских подразделений в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Дорога, которая идет северо-западнее от Хотени, уже полностью физически перерезана нашими военнослужащими. Через Писаревку, естественно, у украинских боевиков уже нет никаких доставок, поскольку в населенном пункте находятся наши военнослужащие. Поэтому у противника остается одна дорога – это Кровное – Хотень», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что трасса стала для ВСУ «дорогой жизни». Противник закрыл ее антидроновыми сетями, но это не защищает от ударов. Эксперт добавил, что нарушение логистики обескровит украинские подразделения.

    Особенности рельефа с обширными пустыми территориями не позволят ВСУ прикрываться мирными жителями, как в Донбассе, что ускорит продвижение российских войск.

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы контролируют большую часть Писаревки, а оставшаяся территория находится в серой зоне.

    По его словам, значительная часть украинских военных отступила из Писаревки в Хотень, где по ним регулярно наносятся удары, из-за чего оперативно-тактическая обстановка для противника ежедневно ухудшается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах. Подразделения ВСУ бросили позиции и технику в Малой Слободке.

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    23 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    В Рабочей партии Британии уличили власти в обворовывании пенсионеров ради Киева

    Политик Кэннон обвинил Лондон в обворовывании британцев ради Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ Британии от дорогостоящей поддержки киевского режима позволил бы легко разрешить текущие социальные проблемы граждан, заявил генеральный секретарь Рабочей партии Британии Пол Кэннон.

    Кэннон заявил, что государство экономит на выплатах пожилым людям, продолжая при этом спонсировать конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Британия не может позволить себе выплачивать пенсионерам зимнее пособие на топливо, но сменяющие друг друга правительства настаивают на поддержке войны», – подчеркнул политик.

    Генсек Рабочей партии добавил, что регулярная финансовая и военная помощь со стороны западных стран позволяет киевским властям затягивать боевые действия.

    Месяцем ранее британское Минобороны пообещало передать Киеву 150 тыс. беспилотников. Пакет военной поддержки также включал 350 ракет для противовоздушной обороны, радары и наземные радиолокационные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии передало первую партию артиллерийских стволов на Украину. Премьер Бернем пообещал Зеленскому продолжить «давить на Россию», а также поддерживать Киев.


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    22 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    В Белгородской области возобновили выплаты за поврежденные автомобили

    Шуваев: Возобновлена выплата за поврежденные автомобили в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области вновь начали выплачивать компенсации владельцам машин, пострадавших в результате атак со стороны ВСУ, благодаря поддержке крупного бизнеса, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    Власти региона возобновили предоставление финансовой помощи жителям, чьи транспортные средства получили повреждения из-за обстрелов, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    «Хочу сообщить, что мы в Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили», – заявил глава региона.

    Ранее средства выделялись из регионального внебюджетного фонда, однако выплаты пришлось приостановить из-за исчерпания ресурсов. По поручению Шуваева был создан новый фонд, который пополнили представители крупного социально ответственного бизнеса.

    На данный момент компенсации уже перечислены владельцам 38 автомобилей, общая сумма выплат составила около 5 млн рублей.

    Власти продолжают актуализировать списки ожидающих помощи граждан во всех муниципалитетах области. Для контроля за процессом сформирована специальная рабочая группа.

    В июле украинские войска совершили почти 11 тыс. атак беспилотниками по территории Белгородской области.

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    23 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Губернатор Гусев сообщил о пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области

    Tекст: Вера Басилая

    Во всех муниципалитетах Воронежской области снята угроза атаки беспилотников, есть пострадавшие и серьезные последствия, сообщил губернатор Воронежской области АлександрГусев.

    Угроза непосредственной атаки беспилотных летательных аппаратов отменена во всех муниципалитетах Воронежской области, сообщил в Max Гусев. При этом глава региона Александр Гусев предупредил, что опасность атаки БПЛА на территории субъекта сохраняется.

    «Уважаемые воронежцы! Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», – говорится в заявлении губернатора.

    Более подробная информация о последствиях атаки украинских беспилотников будет обнародована после того, как оперативные службы завершат свою работу, подчеркнул глава региона.

    В конце июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели пяти человек в результате ракетной атаки на регион.

    Ранее в том же месяце беспилотники повредили помещение промышленного предприятия.

    В конце мая дежурные силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над областью.

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    23 июля 2026, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 480 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 ЗРК, 30 269 танков и других бронемашин, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 230 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В четверг российские войска освободили Белицкое в ДНР.

    Напомним, накануне ВС России поразили две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.

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    23 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки

    ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и пресекли попытки ВСУ контратаковать близ поселений на Сумском направлении фронта.

    В районе Могрицы противник предпринял попытку контратаки штурм-группой, однако комплексное огневое воздействие «Северян» уничтожило националистов.

    «Также враг предпринял попытки выдвижения штурмовых групп 5 отмбр, 225 ошп и 71 оаэмбр в направлении позиций наших войск около Кондратовки, Писаревки и Новой Сечи. Артиллеристы и операторы БпЛА ГВ «Север» уничтожили большую часть живой силы противника, выжившие националисты сбежали в обратном направлении», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    По словам бойцов, в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Малой Слободке, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21  участке на расстояие до 700 метров. Бои также идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 800 метров. На Великобурлукском продолжаются бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    Подразделения ГВ «Север» выбили националистов ВСУ из села Артельное (Купянский район) и освободили населенный пункт.

    Кроме того, бойцы продвинулись в направлении небольшого, давно заброшенного села Ивашкино. В ходе наступательных действий взяты в плен трое бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях). Три солдата ВСУ взяты в плен», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. ВС России отрезали снабжавшую ВСУ трассу Кровное – Хотень у Писаревки.

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