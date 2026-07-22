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Российские войска освободили харьковское Артельное и запорожское Благодатное
Подразделения группировки «Север» установили контроль над Артельным в Харьковской области, а группировка «Восток» зачистила от противника Благодатное в Запорожской области.
Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Рубежного, Новоалександровки и Черноглазовки в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Могрицей, Краснопольем и Храповщиной.
При этом ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», боевую машину РСЗО «Верба» и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Благодатное в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Васильковки, Покровского в Днепропетровской области, Омельника, Неженки и Червоного Яра в Запорожской области.
Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и боевую машину РСЗО «Град».
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Изюма, Студенок и Комаровки в Харьковской области и Татьяновки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
При этом противник потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Верба».
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки в ДНР.
За прошедшие сутки противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Веровки, Рубежного, Светлого и Доброполья в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 240 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Волоховское.
В минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.