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Россия и Египет обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке
МИД: Россия и Египет обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке
Главы внешнеполитических ведомств России и Египта провели встречу в Маниле, где обсудили напряженную обстановку на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.
«С обеих сторон подчеркнута императивность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию разногласий с учетом законных интересов всех государств региона», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Обострение обстановки стало следствием недавних действий США и Израиля против Ирана.
Помимо международной повестки, министры затронули актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества. Дипломаты подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, развитие торгово-экономических связей и продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года главы МИД России и Египта выступили за немедленное прекращение боевых действий вокруг Ирана.
Позднее Сергей Лавров обсудил необходимость стабилизации обстановки на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.
В конце апреля заместители глав внешнеполитических ведомств стран ШОС призвали к скорейшему политико-дипломатическому урегулированию ситуации.