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Министр обороны Белоруссии Хренин поручил отправлять нерадивых аграриев в армию
Недобросовестных работников сельского хозяйства, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, начнут призывать в вооруженные силы для охраны границы.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами, чтобы обсудить призыв в армию работников агропромышленного комплекса, не выполняющих свои обязанности во время страды, передает РИА «Новости».
Ранее президент Александр Лукашенко поручил отправлять недисциплинированных аграриев на охрану государственной границы с Украиной. В ходе доклада главы военного ведомства обсуждалась реализация этой инициативы.
«Уважаемые товарищи офицеры, я собрал вас для того, чтобы поставить задачу по порядку выполнения поручения главы государства, которое было вчера доведено на селекторном совещании», – заявил Хренин. Он добавил, что детали выполнения задачи будут обсуждаться с военкомами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию.
Белорусский лидер рассказал о соучастии правоохранителей в кражах топлива во время уборочной кампании.
Ранее глава государства анонсировал точечную мобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.