ВСУ у Казачьей Лопани собрались донести Зеленскому «правду о фронте»

Tекст: Катерина Туманова

Бойцы рассказали, что анализ некрологов уничтоженных солдат ВСУ показал, как на данном участке фронта практически в полном составе была уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22 омбр ВСУ.

«Противник был вынужден признать на своих ресурсах наши успешные действия в Казачьей Лопани, а украинские националисты угрожают донести до Зеленского «правду о ситуации на фронте», – сообщили «Северяне» неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

При этом, как отметили бойцы, враг сохраняет наступательный потенциал на данном участке фронта, в том числе за счет переброшенных из тыловых районов резервов.

Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на 12 участках до 800 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бикшеевки и в лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

При наступательных действиях штурмовики уничтожили боевую группу ВСУ и взяли в плен одного украинского пограничника.

В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугского района) ВСУ оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих. В этой связи стали активно использоваться логистические маршруты через Полтавскую область в регионе, из-за чего на 27,6% выросло количество ДТП, большая часть которых – с участием украинских военнослужащих.

На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 400 метров. Бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

В Краснопольском районе бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Один украинский националист взят в плен», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области начались бои ВС России за Захаровку. «Герани» поразили объекты «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях. «Ахмат» ликвидировал группу ВСУ с помощью БПЛА на Сумском направлении.