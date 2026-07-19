  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 140 украинских беспилотников за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    18 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    13 комментариев
    19 июля 2026, 07:43 • Новости дня

    «Северяне»: ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте»

    ВСУ у Казачьей Лопани собрались донести Зеленскому «правду о фронте»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по важным стратегическим направлениям и узнали, что успехи у Казачьей Лопани Харьковского направления надоумили солдат ВСУ донести «правду о ситуации на фронте» до Зеленского.

    Бойцы рассказали, что анализ некрологов уничтоженных солдат ВСУ показал, как на данном участке фронта практически в полном составе была уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22 омбр ВСУ.

    «Противник был вынужден признать на своих ресурсах наши успешные действия в Казачьей Лопани, а украинские националисты угрожают донести до Зеленского «правду о ситуации на фронте», – сообщили «Северяне» неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом, как отметили бойцы, враг сохраняет наступательный потенциал на данном участке фронта, в том числе за счет переброшенных из тыловых районов резервов.

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на 12 участках до 800 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бикшеевки и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    При наступательных действиях штурмовики уничтожили боевую группу ВСУ и взяли в плен одного украинского пограничника.

    В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугского района) ВСУ оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих. В этой связи  стали активно использоваться логистические маршруты через Полтавскую область в регионе, из-за чего на 27,6% выросло количество ДТП, большая часть которых – с участием украинских военнослужащих.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 400 метров. Бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Один украинский националист взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области начались бои ВС России за Захаровку. «Герани» поразили объекты «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях. «Ахмат» ликвидировал группу ВСУ с помощью БПЛА на Сумском направлении.

    18 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики завладели личными данными и контактами бывшего главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, обнаружив использование им российских цифровых сервисов.

    Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

    «Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

    Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

    Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

    В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.

    Комментарии (9)
    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

    Комментарии (5)
    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

    Комментарии (18)
    18 июля 2026, 19:37 • Новости дня
    На Украине трудовых мигрантов из Азии начали массово отправлять на фронт

    Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Миграционная служба Украины устроила масштабную облаву на приехавших на заработки иностранцев из Азии, чтобы принудительно мобилизовать мужчин для участия в боевых действиях, сообщили в российских силовых структурах.

    Сотрудники миграционной службы массово задерживают выходцев из азиатских стран. После проверок женщин обычно депортируют на родину, а мужчин отправляют в ряды Вооруженных сил Украины на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, передает РИА «Новости».

    Ранее страны Евросоюза приступили к выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

    Депортированных из США украинских мужчин по возвращении на родину сразу передают на фронт.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов забирают на службу местных жителей с действующей отсрочкой от призыва.

    Комментарии (4)
    18 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

    Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на атаки ВСУ по складам Wildberries

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников по российской гражданской инфраструктуре и логистическим центрам будет максимально суровой и незамедлительной, заявили в Совете Федерации.

    Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал последние действия украинских военных в своем Telegram-канале. «Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий заявил, что «свинство киевской власти продолжает шириться». По его словам, теперь целью дронов становятся не только жилые дома, школы и исторические памятники, но и логистические центры компании Wildberries.

    Сенатор назвал подобные атаки по социально значимым объектам проявлением современного нацизма. Оценивая происходящее, Карасин охарактеризовал действия киевских властей как позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Позже пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

    Комментарии (14)
    18 июля 2026, 18:43 • Новости дня
    Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана

    Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана

    Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона ВСУ сломлена, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, организованная оборона Вооруженных сил Украины в Красном Лимане полностью сломлена. Российские войска находятся на финальной стадии освобождения населенного пункта, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» подтвердил успехи российских военных на этом направлении. По его словам, контроль над городом важен для развития дальнейшего наступления.

    «Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», – заявил военачальник.

    В середине мая российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана. В начале июля штурмовые отряды приступили к стадии разминирования этого населенного пункта.

    Позже командир батальона с позывным Скорпион рассказал об отсутствии сопротивления со стороны украинских военнослужащих.

    Комментарии (4)
    18 июля 2026, 17:27 • Новости дня
    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации

    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации из здания

    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске сотрудники оказались заблокированы внутри здания из-за обстрела пожарных выходов, в результате чего погибли семь человек, сообщил охранник комплекса.

    Сотрудник охраны логистического центра Wildberries в Котовске Тамбовской области Александр Черемисин сообщил «Вестям» подробности ночного обстрела ВСУ.

    По его словам, атака началась в момент вывода персонала из здания. Из-за ударов по выходам людей пришлось вернуть обратно.

    «Но завели назад, потому что обстреливали рядом, где пожарный выход… То есть в этот момент мы завели людей обратно», – отметил охранник.

    Мужчина добавил, что именно тогда произошел мощный удар, из-за которого выбило двери. Взрывной волной зацепило всех находившихся поблизости.

    Губернатор области Евгений Первышов уточнил, что жертвами происшествия стали семь человек, еще 25 получили ранения, из них 22 потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Местные власти приняли решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области полностью потушили возгорание в логистическом центре Wildberries в Котовске.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на склады в Тамбовской и Московской областях. Руководство Wildberries пообещало выплатить родственникам погибших сотрудников по 2 млн рублей.

    Комментарии (3)
    18 июля 2026, 17:06 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Украины

    Минобороны: В порту Одессы и Южном поражены сухогрузы с военным грузом для ВСУ

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Украины
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники атаковали порты Южный и Одесса, поразив три сухогруза, доставлявшие военное снаряжение для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает в Max Минобороны. В ходе атак были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.

    В порту Южный был поражен сухогруз, который осуществлял доставку военных грузов для обеспечения украинских войск.

    В порту Одессы ударам подверглись два сухогруза с аналогичным назначением. Отмечается, что они находились на рейде в ожидании разгрузки.

    Ранее российские военные уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области.

    Вооруженные силы России в субботу утром нанесли удары по украинским портам, двум контейнеровозам, сухогрузу и объектам топливной инфраструктуры.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Комментарии (3)
    18 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке

    Герасимов: ВС России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку, приблизившись к окраинам Николаевки, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают успешное движение на линии соприкосновения, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», – сообщил военачальник.

    В начале июля подразделения Южной группировки войск освободили Пискуновку в Донецкой народной республике.

    Месяцем ранее российская армия взяла под огневой контроль значительную часть Славянска и северные районы Краматорска.

    В Генштабе ВС РФ назвали освобожденную Константиновку ключом к этой агломерации.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор Коц назвал причины дрон-атак ВСУ на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

    Комментарии (2)
    18 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Силы ПВО в течение дня перехватили 123 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 11 регионами, сообщает Минобороны.

    В течение дневного времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает в Max Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени. Атаки зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.

    Кроме того, беспилотники пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Все цели были успешно ликвидированы российскими военными.

    В ночь на 10 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 376 украинских дронов над регионами страны.

    В начале месяца военные уничтожили 389 вражеских беспилотников самолетного типа.

    В конце июня дежурные средства ПВО перехватили 121 аппарат ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 20:03 • Новости дня
    ВС России высокоточным ударом поразили резервуары ГСМ для ВСУ в порту Южный

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли высокоточный удар по инфраструктуре порта Южный в Одесской области, уничтожив хранилища горюче-смазочных материалов для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда, работающие на нужды ВСУ, передает в Max Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием воздушного базирования. Целью стали резервуары с топливом в порту Южный Одесской области, предназначенные для снабжения украинских войск.

    В субботу Россия продолжила массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и военным судам.

    Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о новой фазе блокады украинского побережья ВС России.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    ВСУ создали с помощью ИИ фейковое видео с флагом из Константиновки
    ВСУ создали с помощью ИИ фейковое видео с флагом из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные сгенерировали при помощи ИИ видео установки флага в Константиновке, сообщили в Южной группировки войск.

    Украинские подразделения распространили поддельные кадры, имитирующие контроль над городом. В пресс-центре Южной группировки войск подтвердили виртуальное происхождение опубликованных материалов, передает ТАСС.

    «ВСУ опубликовали постановочное фейк-видео о поднятии флага Украины в Константиновке. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достоверным», – отметили представители группировки.

    Специалисты обратили внимание на множество технических ошибок в ролике. В частности, три бойца на видео стоят неподвижно и не открывают рты при разговоре, а само полотно двигается вопреки законам физики. Кроме того, качество изображения было намеренно ухудшено для скрытия дефектов генерации.

    Киевские власти регулярно прибегают к созданию виртуальных побед в интернете. Подобные акции с флагами часто проводятся в отношении территорий, которые фактически находятся вне контроля украинской армии.

    Ранее украинское командование приказало солдатам снять постановочное видео в Константиновке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложь Владимира Зеленского после освобождения Константиновки.

    Украинские военные уже публиковали сгенерированные искусственным интеллектом ролики с флагом на фоне Красноармейска.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    ВС России «Искандером» уничтожили установку комплекса «Нептун»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли успешный удар по военной технике противника в Николаевской области, ликвидировав важные элементы береговой обороны. С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщается в Max Минобороны.

    Помимо самой пусковой установки была уничтожена транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Уточняется, что успешная атака произошла в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.

    За последние сутки российские войска нанесли удары по украинским портам и объектам топливной инфраструктуры.

    Неделей ранее ударный беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетическую подстанцию в Сумской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эту новую модификацию дрона недосягаемой для украинских зенитных ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

    Tекст: Катерина Туманова

    Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в 67 лет, о чем сообщил его сын Всеволод Москвин.

    «С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», – написал он на страницу соцсети «ВКонтакте».

    Москвин добавил, что дату и месте похорон объявят дополнительно.

    Шолохов заменил Москвину отца, хотя являлся отчимом.

    Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил в 1986 году  аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

    Через год начал карьеру на Ленинградском телевидении редактором отдела кино. В конце 1980-х годов был автором и ведущим программы «Пятое колесо». В рамках этого цикла программ появился своего рода мем того времени – «Ленин – гриб» как называли один из выпусков.

    В 1991 году Шолохов стал выпускать собственную программу «Тихий дом».

    Комментарии (2)
    Главное
    Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана
    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке
    Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам
    ЕС начал депортацию украинских призывников
    Ким назвала суммы выплат семьям погибших сотрудников Wildberries
    На Украине трудовых мигрантов из Азии начали массово отправлять на фронт
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    У российского газа в Европе нашелся новый защитник

    Европа напоследок решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ, а Греция неожиданно встала на защиту нашего газа. Поставки выросли почти на 20% до рекордных уровней. Даже запрет на импорт по краткосрочным контрактам этому не помешал. Однако впереди полный отказ от морских поставок. Почему время для эмбарго самое неудачное для самой Европы? И почему Греция против санкций? Подробности

    Перейти в раздел

    Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»

    Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец

    Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Косово: начиная с сентября им станет Дирк Шубель. Прежде его обязанностями было укреплять и развивать «Восточное партнерство» НАТО. Теперь – инкорпорировать в НАТО все Балканы. Скорее всего, ценой войны. Если не мировой, то хотя бы с Сербией. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации