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Российские школьники завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Австралии
Юные математики из России добились выдающегося успеха на Международной математической олимпиаде, проходившей в Австралии, став лучшими среди сверстников со всего мира.
Российские школьники завоевали шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии, передает ТАСС. В составе сборной были шесть участников, которые получили пять золотых и одну серебряную награду. Олимпиада проходила в городе Саншайн-Кост. По итогам 2025 года российские ученики собрали 16 медалей на основных международных олимпиадах и 52 на промежуточных тренировочных турнирах. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметили, что страна гордится своими талантливыми школьниками, а президент России Владимир Путин подчеркивает важность высокого уровня преподавания математики в школах. Сборную России подготовили руководитель ресурсного центра ГБНОУ «Президентский физико-математический лицей №239» Кирилл Сухов, а также Павел Кожевников и Илья Богданов из МФТИ и Александр Кузнецов из президентского ФМЛ №239 в Петербурге. Вице-премьер Чернышенко поздравил команду и выразил благодарность учителям и наставникам, подчеркнув, что успехи школьников вызывают гордость у всей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил телеграмму российской сборной, завоевавшей десять золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Вся сборная России завоевала золотые медали на международной биологической олимпиаде. Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад для школьников.