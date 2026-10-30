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    30 октября 2026, 20:55 • Спорт

    Москва заставила мировой хоккей закончить игру без России

    Москва заставила мировой хоккей закончить игру без России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам в сезоне-2026/27. В России назвали вердикт концом дискриминации в мировом хоккее и фундаментальным успехом отечественной спортивной дипломатии. Однако европейские спортивные чиновники, судя по их реакции, будут искать юридические уловки, чтобы затормозить фактическое возвращение российских хоккеистов на лед.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. Этот вердикт юридически опирается на последовательную позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который в июле официально отменил все рекомендательные ограничения в отношении российских атлетов.

    Как тогда отмечали наблюдатели, в руководстве МОК устали от финансовых убытков, падения авторитета олимпийского движения и судебных исков. Спортивные чиновники негласно приветствуют возвращение сильных хоккейных сборных, рассчитывая таким образом восстановить престиж будущих Олимпиад.

    В IIHF открыто признали, что разочарованы вердиктом суда и обеспокоены тем, что CAS не учел логистические сложности: составы групп и календарь на сезон уже были сформированы. Однако в федерации официально подтвердили, что признают юрисдикцию суда и исполнят его решение. Порядок практического возвращения команд и логистические аспекты будут проработаны в ближайшее время.

    Напомним, сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. В соответствии с решением CAS российские хоккейные сборные получили официальный юридический допуск к пяти ключевым чемпионатам сезона.

    Первым из них может стать молодежный чемпионат мира в Канаде, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. В январе в Чехии состоится чемпионат мира среди юниорок (до 18 лет), в апреле – мае 2027 года – юниорский турнир в США. Мужской чемпионат мира пройдет в Германии с 14 по 30 мая, женский запланирован на ноябрь в Канаде.

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. «Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением», – сказал он.

    По словам Дегтярева, теперь IIHF предстоит пересмотреть календарь турниров. При этом ведомство продолжает юридическую работу по возвращению российских спортсменов на мировую арену с флагом и гимном.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным министр напомнил об отмене МОК рекомендательных ограничений. Он также пояснил, что страны, претендующие на проведение чемпионатов, теперь должны юридически гарантировать допуск всех спортсменов.

    «Европейцы начали сейчас попадать в капкан, то есть они обязаны пустить и русских, и белорусов, и, как говорится, не хочется. Но будущие чемпионаты они уже теряют, и такие факты есть: это Польша в основном, Литва, Германия. Тут, как говорится, европейцам придется определяться», – отмечал министр.

    Впрочем, не все европейские федерации готовы принять возвращение российских команд. Уже в первые часы после вердикта CAS против него выступили представители Германии, Чехии и Финляндии. Председатель правления Хоккейного союза Германии Франк Лутц заявил о несогласии с решением суда. Генсек чешской ассоциации Ян Черны и президент финской федерации Хейкки Хиетанен назвали вердикт «абсолютно непостижимым» и пообещали продолжить выступать против допуска России.

    За этой непримиримостью могут стоять не только политические мотивы, но и опасение спортивной конкуренции: возвращение российских команд способно изменить расстановку сил на международных турнирах. Тем не менее, как отмечают эксперты, решение CAS стало важным шагом вперед и успехом российской спортивной дипломатии.

    «Нам удалось добиться полной отмены дискриминационных резолюций, однако почивать на лаврах и объявлять об окончательной победе пока преждевременно. Сейчас начинается главный и самый ответственный этап – Международная федерация хоккея должна юридически и фактически подтвердить исполнение этого вердикта на практике», – отметил бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда» Александр Фомичев, эксперт КХЛ.

    Собеседник подчеркнул, что по всем международным регламентам чиновники IIHF обязаны подчиниться решению суда. «Главная интрига заключается в том, как именно они это сделают. Если говорить о молодежном и юношеском чемпионатах мира текущего сезона, то их календари полностью сформированы. Интеграция сборной России потребует от IIHF кардинальной перестройки графиков соревнований и переработки всей структуры турниров. Безусловно, с точки зрения спортивного принципа, на лед должны выходить только лучшие, и участие России критически важно для статуса соревнований», – пояснил спикер.

    По мнению Фомичева, наиболее вероятный технический сценарий оперативного возвращения просматривается в плоскости молодежного хоккея. «Предстоящий в декабре МЧМ в Канаде – это не просто спорт, это колоссальный, высокоприбыльный бизнес. Полноценное возвращение молодежной сборной России способно мгновенно поднять зрительский интерес, повысить статус турнира и кратно увеличить доходы организаторов от продажи прав и рекламы. Финансовый прагматизм может заставить зарубежных функционеров оперативно вписать Россию в структуру канадского МЧМ уже в этом сезоне», – рассуждает эксперт.

    Ситуация со взрослым Чемпионатом мира в Германии выглядит намного сложнее. По словам эксперта, против возвращения России активно выступает как принимающая сторона, так и ряд других европейских стран.

    «Не исключен сценарий, при котором IIHF под предлогом невозможности оперативной перестройки календаря попытается сдвинуть наше фактическое участие на следующий сезон. Вопрос о том, как международные структуры будут реагировать на демарши отдельных стран, и применит ли МОК санкции к тем, кто препятствует допуску россиян, остается открытым.

    Германия и другие западные страны действительно могут оказаться в дипломатическом капкане, рискуя потерять турниры из-за новых жестких требований МОК по предоставлению письменных гарантий»,

    – добавил Фомичев. Но даже при условии полного одобрения со стороны IIHF, перед российским хоккеем встанет серьезный визовый барьер. Как пояснил бывший хоккеист, Россия уже сталкивалась с неспортивным поведением западных организаторов в художественной гимнастике и других видах спорта.

    «Страны-хозяйки зачастую используют визовый инструмент как механизм скрытого саботажа, намеренно отказывая в выдаче документов ключевым лидерам наших сборных, чтобы искусственно ослабить команду», – напомнил спикер.

    Хоккейная сборная России, предположил Фомичев, в теории может столкнуться с аналогичным неприятным сценарием при поездках в Канаду или Германию. «Преодоление этого искусственного фильтра потребует скоординированной и жесткой работы министерства спорта, МИД РФ и наших представителей в международных институтах. Допуск от CAS получен, но реальная борьба за полноценное и справедливое возвращение наших парней на мировой лед только начинается», – полагает эксперт.

    «Вердикт CAS имеет абсолютную и непререкаемую юридическую силу. Данная институция изначально создавалась мировым сообществом именно для того, чтобы спортивные споры не уходили в плоскость национальных судов и не трактовались каждым государством избирательно. CAS обладает богатейшей практикой и колоссальным авторитетом. Отмена пяти резолюций IIHF – это не просто тактический успех, а фундаментальное торжество права над политической конъюнктурой, ставящее европейские столицы перед жестким фактом», – добавляет Алексей Исполинов, доктор юридических наук, специалист по международному праву.

    По его прогнозу, сейчас по отношению к недовольным европейским странам ситуация будет развиваться безжалостно. «Запад любит декларировать принципы верховенства права – теперь им придется доказать это на деле. Если Германия или другие организаторы не хотят допускать наших хоккеистов, у них остается простой и понятный выбор: либо подчиниться, либо отказаться от проведения чемпионата. Выражать недовольство в прессе Берлину никто запретить не может, но реально рисковать потерей турниров, в которые уже вложены огромные бюджетные средства, европейские элиты не станут», – считает юрист.

    Попытки Чехии, Финляндии или Германии продавить Международную федерацию хоккея вопреки вердикту суда обречены на провал. «Эти страны не верховодят внутри федерации. Более того, сама IIHF находится в глубокой организационной и финансовой зависимости от Международного олимпийского комитета. На кону стоят слишком большие ресурсы», – подчеркнул эксперт. Исполинов также отметил, что

    в сложившихся правовых реалиях, если какая-либо из стран-хозяек попытается саботировать допуск россиян, Международной федерации хоккея будет гораздо проще и выгоднее оперативно переместить проект соревнований в другую, более нейтральную и прагматичную страну.

    «Интересы глобального спорта и соблюдение регламентов для хоккейных функционеров сейчас весят значительно больше, чем сиюминутные демарши отдельных европейских министерств», – пояснил собеседник.

    По его словам, главный маркер текущих событий заключается в том, что в руководстве МОК изменился сам баланс сил и подход к глобальным процессам. «Мировые спортивные чиновники на практике осознали, что тотальная политизация спорта, наблюдавшаяся в 2022-2024 годах, не приносит ничего, кроме стремительной потери авторитета и – что для них самое критичное – колоссальных убытков», – сказал юрист.

    Жесткая санкционная линия начала потихоньку размягчаться в сторону более реалистичного и прагматичного подхода. «Внедрение новой нормы МОК о юридически обязывающих письменных гарантиях от стран-организаторов – это прямое следствие возвращения здравого смысла. Международные институты начали защищать свой бизнес и свои регламенты. И в этой новой реальности европейским регуляторам придется либо принять новые правила игры, либо остаться на обочине мирового спортивного процесса», – резюмировал Исполинов.

    На ваш взгляд
    Допустят ли сборную России на ЧМ-2027 по хоккею в Германии после снятия ограничений с российских хоккеистов?
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