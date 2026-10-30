Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин провел переговоры с президентом Эритреи
Путин встретился в Кремле с президентом Эритреи Афеворки
Президент Владимир Путин в Кремле провел переговоры с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, который прилетел в Москву на третий саммит Россия-Африка.
Предыдущая встреча лидеров состоялась в июле 2023 года в рамках второго саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Тогда Путин отметил дружественный характер российско-эритрейских связей, которые развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.
Сейчас Эритрея является последовательным союзником России на международных площадках, в частности, голосуя против антироссийских резолюций в ООН. Позиции стран по ключевым вопросам близки или совпадают.
Москва и Асмэра видят перспективы сотрудничества в горнодобывающей отрасли, энергетике, сельском хозяйстве и IT. Кроме того, страны развивают взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в подготовке эритрейских кадров в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел переговоры с лидером Южного Судана Салвой Кииром.
В тот же день российский лидер заявил об успешном развитии отношений со странами Африки.
Накануне Путин назвал союзничество России и африканских государств неоспоримым.