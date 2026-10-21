Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Рубио допустил участие Лаврова в совещании министров G20 в Атланте
Госсекретарь США Рубио сообщил о возможном визите Лаврова на СМИД G20 в Атланте
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ожидает главу МИД России Сергея Лаврова на совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, однако этот визит пока официально не подтвержден.
«Я не знаю, приедет ли он сам. Думаю, что может. По-моему, он сказал нам, что был там в последний раз, когда мы с ним общались», – заявил Рубио, находящийся с визитом в Индии, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите Владимира Путина на саммит G20.
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