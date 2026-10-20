Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Американский журналист Хелали зачислен в спецназ «Ахмат»
Журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали стал первым американским гражданином и представителем западных стран, зачисленным в спецназ «Ахмат».
«Для меня большая честь, что я успешно прошел все квалификационные испытания и был принят в элитное подразделение спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, став первым американцем и первым представителем западных стран, зачисленным в этот отряд», – цитирует журналиста ТАСС.
Он пояснил, что подписал контракт с Минобороны и прошел интенсивную военную подготовку. Курс включал ведение позиционного боя, разведку, тактическую медицину и работу со взрывчатыми веществами.
Журналист также отметил, что остается американским выборным должностным лицом, вступив при этом в ряды иностранных вооруженных сил. Он поблагодарил президента Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Андрея Белоусова и командира «Ахмата» Апты Алаудинова.
Ранее Алаудинов сообщил, что Хелали заключил контракт со спецназом «Ахмат» и служит в Вооруженных силах России. Летом журналист запрашивал российское гражданство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе спецназ «Ахмат» уничтожил две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области. В феврале связист подразделения рассказал о гибели членов своей семьи на СВО.