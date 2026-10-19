Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине
Госсекретарь США Рубио признал сложность разрешения конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart заявил, что ситуация вокруг украинского конфликта остается крайне непростой для ведения дипломатического диалога и окончательного урегулирования.
Соединенные Штаты по-прежнему хотят и готовы сыграть роль посредника для завершения боевых действий, однако сложившаяся ситуация остается объективно сложной. «Вот ситуация, в которой мы находимся, не из легких для ведения переговоров, и ее непросто решить», – цитирует Рубио РИА «Новости».
По словам американского госсекретаря, Вашингтон готов вмешаться, если представится подходящая возможность. Он выразил уверенность, что в конечном счете конфликт завершится именно путем мирных переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.
В пятницу Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усилия Вашингтона по урегулированию разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.