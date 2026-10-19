Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине

Госсекретарь США Рубио признал сложность разрешения конфликта на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Соединенные Штаты по-прежнему хотят и готовы сыграть роль посредника для завершения боевых действий, однако сложившаяся ситуация остается объективно сложной. «Вот ситуация, в которой мы находимся, не из легких для ведения переговоров, и ее непросто решить», – цитирует Рубио РИА «Новости».

По словам американского госсекретаря, Вашингтон готов вмешаться, если представится подходящая возможность. Он выразил уверенность, что в конечном счете конфликт завершится именно путем мирных переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

В пятницу Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усилия Вашингтона по урегулированию разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.