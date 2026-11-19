70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?8 комментариев
Историческая встреча лидеров России, Китая и США
В Шэньчжэне прошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Их диалог продлился около полутора часов, а по его итогам была принята совместная декларация (фото: Win McNamee/AP/ТАСС)
Совместная декларация трех стран включила четыре пункта. Так, стороны выступили за реформирование ООН, а также за наращивание производства и поставок нефтепродуктов на благо всех стран (фото: Win McNamee/AP/ТАСС)
Кроме того, стороны призвали соблюдать принцип иммунитета официальных лиц государств, а также подтвердили готовность к работе по снижению ядерных рисков (фото: Mark Schiefelbein/AP/TASS)
Владимир Путин заявил, что Россию, США и Китай объединяет ответственность за международный мир и безопасность. Он призвал сохранить и укрепить систему международного права и предложил обсудить мировые экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность (фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС)
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что ядерные арсеналы США, России и Китая дают им «уникальную возможность обсудить, как сократить число ядерных вооружений в мире». По его словам, трем странам «жизненно важно» сотрудничать, чтобы противостоять угрозе распространения ядерного оружия (фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС)
Си Цзиньпин призвал Китай, США и Россию «подать пример» остальному миру, сотрудничая в решении глобальных проблем и поддержании мира. По словам председателя КНР, человечество живет в «глобальной деревне», где «судьбы всех людей взаимосвязаны», и у трех стран есть «особая ответственность» (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)