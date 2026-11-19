Tекст: Борис Джерелиевский

В учебном центре на базе подразделения спецназначения Военно-морских сил Италии COMSUBIN (Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori) на мысе Вариньяно в районе города Ла-Специя проходят подготовку украинские боевые пловцы из отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины и 73-го морского центра специальных операций ССО ВСУ, сообщает французский портал Intelligence Online. Издание уточняет, что эти мероприятия проходят в тайне: ни Киев, ни Рим не сообщали об этой программе, которая стала первым случаем подготовки украинских военнослужащих на итальянской территории.

Сообщается, что они тренируются с дыхательными аппаратами и осваивают глубоководные погружения, необходимые для скрытого проникновения на территорию противника. Особое внимание уделено проведению диверсионных операций в портовых акваториях.

Боевые пловцы-диверсанты могут показаться неким анахронизмом в контексте бурного развития беспилотных систем и искусственного интеллекта, однако роботы до сих пор не в состоянии полностью заменить человека на этом направлении. Прежде всего потому, что толща воды создает серьезные проблемы для радиосвязи и спутниковой навигации: при погружении сигнал затухает, и управление возможно только с помощью кабеля или инерциальной навигации.

Машинное зрение и ИИ здесь тоже малоэффективны, поскольку под водой нет столь четких ориентиров, как на суше, а существующие распознать крайне непросто. Собрать же базу данных таких ориентиров для загрузки в машину не легче. Акустический канал связи при этом медленный и подвержен многочисленным искажениям от отражений и течений.

В отличие от машины, пловцу проще ориентироваться под водой, распознавать цели и принимать решения, моментально оценивая обстановку. Он практически беззвучен, не создает характерного шума гребного винта и потому не обнаруживается гидроакустикой. По мере получения новой информации боец может оперативно изменять первоначальный план.

Зачастую пловец способен преодолеть подводные заграждения, непреодолимые для дронов. При работах, предполагающих прямой контакт с объектом (снятие и установка мин, манипуляции с подводными кабелями и трубопроводами), руки оператора эффективнее манипуляторов телеуправляемого аппарата. Кроме того,

пловец сам может применять подводные дроны – как разведывательные, так и ударные, – что значительно повышает его боевую эффективность.

73-й морской центр специальных операций, входящий в состав Сил специальных операций Украины, длительное время использовался киевским командованием не совсем по профилю. С начала вооруженного конфликта в Донбассе бойцы этого подразделения привлекались к боям в качестве штурмовой пехоты. Сводный отряд 73-го центра попал в Иловайский котел и понес там значительные потери. В дальнейшем украинские боевые пловцы действовали на Мариупольском направлении в тесной связке с полком «Азов*» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Возвращение центра к задачам, для которых он был изначально создан, началось после усиления позиций британских спецслужб на Украине. Британские советники и инструкторы взяли под свое фактическое управление 73-й центр, занявшись обучением и оснащением украинских морских диверсантов.

Одним из главных направлений этой подготовки стала работа с морскими ударными дронами и проведение амфибийных операций в духе британских коммандос времен Второй мировой войны – быстрая высадка на неприятельский берег небольшой группы, диверсия и стремительный отход. К слову, многие подобные операции в прошлом не имели решающего военного значения и проводились преимущественно для поднятия боевого духа, подобно нынешним медийным рейдам с установкой флагов.

Теперь же за подготовку украинских морских диверсантов взялись итальянцы. Вероятно, по той причине, что именно они обладают в этой сфере преимуществом перед большинством стран НАТО, являясь родоначальниками подразделений подводных диверсантов. Первым громким боевым успехом итальянских «людей-лягушек» стал подрыв 31 октября 1918 года австро-венгерского линкора «Вирибус Унитис» на рейде военно-морской базы Пула.

В 1941 году была сформирована 10-я флотилия МАС итальянского флота (Decima MAS) с базой в той же Ла-Специи, на мысе Вариньяно, включавшая «группу «Гамма» – собственно отряд пловцов-подрывников. В 1952 году структура была воссоздана с привлечением сохранившихся специалистов на той же базе под названием COMSUBIN (Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori) – командование подводных и морских операций ВМС Италии. Существует версия, что к гибели линкора «Новороссийск» (бывшего итальянского «Джулио Чезаре», переданного СССР по репарациям) причастны именно боевые пловцы воссозданного подразделения.

Сегодня COMSUBIN включает два основных отдела: GOI (Gruppo Operativo Incursori) – непосредственно боевые пловцы-диверсанты, и GOS (Gruppo Operativo Subacquei) – водолазы-спасатели. На базе структуры функционирует учебный центр, который готовит кадры по нескольким направлениям (водолазов, диверсантов, специалистов охраны) не только для собственных нужд, но и для союзников по НАТО. Обучение, как правило, ведется в закрытом режиме, как и в случае с украинскими военнослужащими.

Вопрос о том, против кого будут действовать проходящие подготовку диверсанты, представляется риторическим. Очевидно, что их усилия будут направлены против России, однако остается открытым вопрос конкретных целей и географии. Прежде всего можно предположить попытки атак на корабли и базы ВМФ России, причем не обязательно только в акватории Черного моря.

Целями могут стать и морские подводные трубопроводы – важнейшая часть нефтегазового комплекса России. Под угрозой находятся не только магистральные артерии вроде «Голубого потока», но и трубопроводы, соединяющие морские платформы и подводные добычные комплексы с береговой инфраструктурой или другими месторождениями, а также линии, обеспечивающие подачу энергоносителей на морские отгрузочные причалы.

Однако и военно-морские базы, и подводные объекты ТЭК находятся под пристальным вниманием российских силовых структур и усиленно охраняются, что делает их сложными целями. В связи с этим еще более вероятными выглядят атаки на торговые суда, транспортирующие российские энергоносители, как в открытом море, так и в портах во время погрузки или разгрузки.

Боевые пловцы способны действовать с борта любого коммерческого судна, идущего под любым флагом. Более того, не исключены попытки инфильтрации на российскую территорию для проникновения в портовую акваторию со стороны суши. Если же объект атаки будет находиться в гражданском порту на территории третьей страны, подобраться к нему окажется еще проще.

Украинские боевые пловцы, проходящие сейчас обучение в Италии, в обозримом будущем могут приступить к диверсионной деятельности, что создает серьезный вызов и требует учета данной угрозы.

Впрочем, она не станет неожиданностью. Военно-морские базы ВМФ России защищают отряды по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Они патрулируют акватории и прибрежную зону на противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок», оснащенных гидроакустическими станциями и гранатометами. Охрану важных гражданских объектов обеспечивают аналогичные подразделения в составе Росгвардии.

Кроме того, российские порты оснащаются комплексами «Корвет», объединяющими радары, гидроакустику, оптику, тепловизоры и другие сенсоры. Эта система позволяет обнаруживать и одновременно сопровождать десятки подводных, надводных и наземных целей, включая боевых пловцов.

Для защиты также применяются противодиверсионные и боново-сетевые заграждения из синтетических нитей и тросов, акустические отпугивающие устройства, донные мины-ловушки и подводные электризуемые барьеры «Скат», создающие в воде электрическое поле, которое обездвиживает пловца, но не мешает проходу судов. Свою эффективность сохраняет и проверенный метод профилактического гранатометания с бортов судов и катеров. Существует и множество других средств обнаружения и нейтрализации подводных диверсантов, но главное условие безопасности – многослойный, эшелонированный характер такой защиты.