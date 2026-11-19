Tекст: Ольга Самофалова

Китай и США не смогут достичь своих планов по атомной генерации без участия Росатома, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

«Сейчас мы наблюдаем с вами преддверие мирной ядерной гонки между США и Китаем. Китай заявил 300 гигаватт атомной генерации к 2050 году. Мне кажется, в течение нескольких часов Дональд Трамп ответил, что в США будет 400 гигаватт. Хорошая новость состоит в том, что ни 300, ни 400 гигаватт без нас создать очень сложно», - сказал Лихачев.

США, не смотря на то, что они превосходят по выработки атомной энергии любые другие страны, сильно отстали от России - признанного лидера мировой ядерной энергетики. США, по сути, с 1970-х годов поставили развитие своей атомной отрасли на стоп, в результате они растеряли все свои компетенции по строительству АЭС.

«По действующим мощностям АЭС США все еще в лидерах: около 97 Гвт, но с конца 1970-х, после аварии на Три-Майл-Айленд, новые заказы почти прекратились. С 2015 года в стране появилось всего два новых реактора. Причем, последняя стройка, АЭС Vogtle, была завершена с опозданием на семь лет и перерасходом бюджета более чем на 100%», - отмечает Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

У России есть то, чего нет у США. Во-первых, серийный экспорт: 30 энергоблоков строятся в девяти странах, а портфель зарубежных заказов составляет 206 млрд долларов. Во-вторых, полный топливный цикл, в-третьих, быстрые реакторы и, наконец, малые РИТМ-200,

говорит эксперт.

Что же мешает США вернуть себе место под солнцем на этом рынке? Во-первых, США потеряли компетенции по строительству атомных реакторов. Реакторы в США слишком дороги из-за утраты компетенций, говорит эксперт. Еще с 2020 года американцы забили тревогу и решили вернуть утерянное. Минэнерго США разработало стратегию восстановления лидерства в атомной сфере. Однако оказалось, что это требует много времени и денег. Только в 2025 году правительство США заключило соглашение о партнерстве с американской компанией Westinghouse Electric в сфере атомной энергетики на сумму не менее 80 миллиардов долларов. Однако при цене около 16 млрд долларов за реактор AP1000, этой программы хватит примерно на пять блоков, говорит Клисенко. Этого, конечно, мало для реализации планов по наращиванию атомных мощностей.

Вторая проблема - это топливо для атомных станций, где существует зависимость от импорта, причем, российского. США начали закупать уран из России в 1990-х в рамках программы Мегатонны в мегаватты в рамках соглашения ВОУ-НОУ. В начале 2010-х годов США вернулись к попытке самостоятельного обогащения урана, однако они оказались неудачными. После череды аварий на заводе, где чудом удалось избежать тяжелый последствий, Минэнерго США прекратило финансирование этого проекта, который был свернут.

До ноября 2023 года собственного производства обогащенного урана в США вообще не было. Но с того года был возрожден завод в Пайктоне по производству топлива HALEU. Однако на заводе в перспективе смогут производить примерно 6 тонн в год HALEU, тогда как потребности по прогнозу Минэнерго США будут в разы выше - более чем 40 тонн в год HALEU к 2030 году.

«В 2025 году почти 26% услуг по обогащению США купили у России, при этом ранее США решили полностью запретить российский уран с 2028 года. Если атомная генерация в США вырастет вчетверо, то мощностей для топлива HALEU, которое нужно новым реакторам, хватит лишь на 7% спроса»,

- отмечает Клисенко.

Поэтому глава Росатома уверен, что даже не смотря на санкции, со временем США вынуждены будут увеличить закупки российского урана. По его словам, «фактические условия сотрудничества пока остаются неизменными», однако вопрос требует обсуждения и решения. «Соединенным Штатам будет крайне сложно значительно увеличить свои мощности по производству электроэнергии без сотрудничества с нами. Мы обсуждаем это с американскими партнерами», - сказал Лихачев, добавив, что Владимир Путин был проинформирован об этом вопросе.

Что касается Китая, то он невероятно быстро поднялся в атомной сфере, ровно так как во многих отраслях экономики. «Китай догнал Россию по масштабу и скорости: 36 строящихся реакторов, это 49,5% мировой атомной стройки, в среднем уходит около шести лет строительства на блок, и у Китая есть свой реактор Hualong One (третьего поколения плюс как и российский ВВЭР-1200). С другой стороны, Китай отстает в экспорте, так как за рубежом реактор Hualong One построен только в Пакистане, а также в быстрых реакторах и замкнутом цикле: топливо для китайского быстрого реактора CFR-600 поставляет Росатом», - отмечает Клисенко.

Таким образом, очевидно, что без Росатома ни США, ни Китаю не добиться своих амбициозных целей по росту мощностей атомной генерации. А они хотят ее нарастить не просто так. Развитие ИИ и Дата-центров требуют больше электроэнергии, и атомная генерация в состоянии закрыть этот растущий спрос.

Что Россия может дать Китаю, а что может дать США в атомной сфере. «Росатом построил в Китае четыре реактора, и строит еще четыре гигаваттных реактора, а также поставляет оборудование, топливо и сотрудничает по переработке отработанного топлива», - говорит Клисенко.

США от России нужен в первую очередь обогащенный уран. В 2025 году импорт российского урана в США превысил 1 млрд евро. «Строить в США АЭС Росатом не будет, но переговоры о малых реакторах для дата-центров идут. Главные препятствия здесь санкции и закон о запрете импорта топлива из России», - заключает собеседник.