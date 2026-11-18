Tекст: Андрей Резчиков

Производство современных ракет-перехватчиков для систем Patriot PAC-3 MSE замедлилось из-за дефицита специализированного карбонизированного вискозного материала. Как пишет газета The Wall Street Journal, эта ткань способна выдерживать температуры в тысячи градусов, а применяется она как термозащитный барьер, который оберегает узлы ракетных двигателей от раскаленных выхлопных газов при пуске и полете.

Вискозные нити изготавливаются на заводе в Чехии (предприятие принадлежит химическому конгломерату из Таиланда), а термическая обработка происходит во Франции на площадках аэрокосмической корпорации ArianeGroup. Затем американский завод компании Park Aerospace (единственный в США сертифицированный поставщик этого материала для ракет Patriot) в штате Канзас доводит карбонизированную вискозу до нужных стандартов.

В ходе расследования издание выяснило, что завод в Канзасе не смог увеличить поставки из-за нехватки отгрузок из Франции. В ArianeGroup ответили, что мощности ограничены и компания не в состоянии форсировать поставки для США в ущерб другим приоритетным заказчикам, включая вооруженные силы самой Пятой республики.

Для решения проблемы зависимости от европейских поставок компания Park Aerospace планирует построить новое предприятие стоимостью 65 млн долларов в штате Оклахома. В качестве временной замены тестируется вискоза немецкого производителя Enka, который находится на грани закрытия из-за падения спроса в модной индустрии.

О зависимости американского ВПК от европейской вискозы было известно десятилетиями, но в условиях штучного производства мирного времени европейских объемов хватало. В годы холодной войны США сами выпускали аэрокосмическую вискозу. Однако высокотоксичное производство привело к загрязнению реки Шенандоа в штате Вирджиния и ключевую фабрику закрыли. К 1997 году выпуск вискозного волокна в США прекратился полностью. С тех пор американский ВПК перешел на импорт сырья из Европы.

Проблема с поставками стала критической только в этом году при попытке кратно масштабировать конвейер на фоне конфликтов на Украине и вокруг Ирана. Запасы противоракет Patriot в США сократились примерно на 60-65% от довоенного уровня. Пентагон заключил семилетние контракты с Lockheed Martin и L3Harris, поставив цель увеличить выпуск ракет PAC-3 MSE с 600 до 2000 единиц в год.

Как отмечают эксперты, дефицит карбонизированной вискозы – это лишь верхушка айсберга. В американском ВПК есть и другие узкие места, которые ставят под угрозу планы по расширению выпуска ракет Patriot до конца десятилетия. «Да, без термозащиты ракетного двигателя PAC-3 MSE не обойтись, но если рассматривать проблему системно, то она не сводится к одному экзотическому компоненту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

По его словам, существует целый ряд других критических зависимостей, которые сдерживают выпуск современных ракет-перехватчиков и не только их. «Прежде всего, это вольфрам – монополия на него принадлежит Китаю. Далее – хлорат аммония, ключевой компонент как твердого ракетного топлива, так и взрывчатых веществ. Американцы так и не смогли наладить его массовое производство, при том что практически все их ракеты – твердотопливные. Завод, который должны были открыть в этом году, так и не заработал», – рассказал эксперт.

Плюс возникают проблемы с получением редкоземельных металлов, влияющих на производство двигателей и самих ракет. «Но сам факт, что проблема всплыла именно сейчас, говорит о том, что заявления Пентагона о быстрой компенсации дефицита вряд ли соответствуют действительности», – предположил Леонков.

Не менее остра проблема подготовки квалифицированных кадров.

«В США объявили, что срочно построят множество заводов для массового выпуска ракет. Их можно построить, но откуда взять рабочую силу? Ракеты для Patriot, «Томагавки», противоракеты – это сложная, эксклюзивная техника, где каждый компонент требует квалифицированного труда», – пояснил спикер.

При этом, по его словам, американцы крайне мало автоматизировали цепочку изготовления конечной продукции и практически растеряли персонал. «Дефицит огромен. Раньше США приглашали иностранных специалистов, обучали их, но сейчас на это нет сил, к тому же ракетные технологии чувствительны, и делиться ими американцы не хотят. Так что иностранных специалистов там, скорее всего, не будет. И этот вопрос упирается в проблему, которую пока не видно, как преодолевать», – добавил эксперт.

Более того, действия Вашингтона, который раздавал ракеты союзникам, «привели к истощению арсеналов». «По самым оптимистичным оценкам, на их восстановление потребуется как минимум четыре-пять лет. И это не считая проблем с субподрядчиками второго и третьего уровней, которые не готовы вкладываться в расширение заводов», – отметил Леонков.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов добавил, что нынешняя история с карбонизированной вискозой очень напоминает советскую проблему с порохами: лучший порох для твердотопливных ракетных двигателей делался из качественного натурального хлопка, и решать это приходилось в общесоюзных масштабах, потратив немало времени.

«Поэтому сама по себе нехватка вискозы – это не приговор конвейеру, но фактор, который замедляет темпы производства.

У американцев на решение такой задачи, скорее всего, уйдет не менее года, а производство на этот период будет идти более медленными темпами. При этом фабрики действительно строятся: в Германии завершают стройку, первые ракеты там должны пойти уже со следующего года, Lockheed Martin обсуждает с поляками строительство завода и сервисного центра для Patriot, увеличиваются мощности сборочного производства и строятся дополнительные цеха», – отметил эксперт.

Кнутов согласен, что главный тормоз сегодня – не столько вискоза или электроника, сколько субподрядчики и кадры. «У подрядчиков были серьезные трудности с производством двигателей, и сейчас они вынуждены расширяться колоссальными темпами. А проблема квалифицированной рабочей силы встанет на сто процентов. С электроникой, в частности с активными головками самонаведения, как мне представляется, проблем будет меньше: там нет такой жесткой линейной зависимости, и наращивание идет по плану – одновременно строятся фабрики, готовится персонал, подтягиваются поставки натуральных материалов, включая твердое топливо. Но это плановая работа, растянутая, по моим оценкам, до 2030 года», – полагает собеседник.

По прогнозам эксперта, реальный рост военного производства в США обязательно произойдет – никто его не отменит, ни демократы, ни республиканцы, – но займет это от трех до пяти лет. «Показателен пример с вольфрамом: после прекращения поставок из Китая американцы у себя нашли старое заброшенное месторождение и компанию, готовую инвестировать на льготных условиях, пообещали решить проблему за год. Казалось бы, немного, но если исходить из сегодняшних потребностей Украины, эти сроки катастрофические», – подчеркнул Кнутов. По словам Леонкова, сложившаяся ситуация с производством ракет для Patriot указывает на более широкий кризис:

западный ВПК оказался не готов к переходу от штучного производства дорогого оружия к массовому выпуску.

«Особенно наглядно это видно по Европе. Выяснилось, что задекларированные проекты быстро реализовать невозможно. А быстровоспроизводимость продукции в условиях боевых действий оказалась вообще неразрешимой задачей. Пример – военно-промышленная компания Raytheon, которая обязалась к концу года нарастить выпуск ракет до 2000 единиц в месяц, но пока преодолела планку чуть более 60. Деньги они получили, а реализовать не смогли: нет квалифицированного персонала, проблемы с ресурсами, а глобальную систему поставок они же сами и разрушили, начав торговую войну с Китаем», – рассуждает эксперт.

По мнению Ленкова, попытки спасать гражданские текстильные фабрики в Европе и строить новые заводы в США – это не просто возврат к мобилизационной экономике, а стремление перевести все производственные площадки на свою территорию.

«Если посмотреть на ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля» или «земля-воздух», то там преобладают американские разработки. Европейская продукция конкурировать c американской не может. А раз конкуренции нет, капитал США начинает скупать активы и технологии у ближайших партнеров в ЕC, пытаясь быстро закрыть собственный дефицит. Так что точечные сбои вроде вискозы – это лишь симптом хрупкости глобальных цепочек и неготовности Запада к массовому выпуску сложных вооружений. И пока не решены кадровые, ресурсные и структурные проблемы, конвейер действительно может встать, что замедлит процесс милитаризации наших оппонентов», – считает Леонков.

Кнутов особо отметил, что Россия вовремя занялась импортозамещением и, по сути, вернулась к советской логике единого плана: где какое предприятие создать, какие мощности, в каких объемах выпускать продукцию, как выстроить непрерывную цепочку поставок.

«Это позволяет не зависеть от срыва одного звена. У США и Европы другая модель – транснациональные корпорации, подрядчики и субподрядчики. Выпал один элемент – и ракета не выпускается.

Мы уже видели, как из-за финансовых проблем одного поставщика большое количество ракет лежало на складах и не могло применяться. Похожая ситуация с F-16 на Украине: половина истребителей стоит на приколе из-за отсутствия обслуживания, и только сейчас выделяются деньги, чтобы часть самолетов вернуть в строй для задач ПВО», – напомнил спикер.

Поэтому острая нехватка вискозы – это, по мнению эксперта, серьезный сигнал: оборонный комплекс должен иметь полный цикл производства внутри своих границ. «Иначе зависимость оказывается крайне хрупкой: небольшое предприятие выпускает уникальные прокладки из редкого сырья, его вывели из строя – и головное сборочное предприятие месяцами работает на склад, пока выпуск не наладят где-то еще. У американцев такая ситуация уже была в этом году. Так что западный ВПК действительно оказался не готов к массовому выпуску дорогих вооружений – и вискоза здесь лишь самый наглядный, но далеко не единственный симптом», – резюмировал Кнутов.