Производство ракет Patriot на Украине упрется в четыре проблемы

Tекст: Олег Исайченко

США выдадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. «Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», – обратился глава Белого дома Дональд Трамп к Владимиру Зеленскому.

Однако западные СМИ выражают сомнения, что Киев сможет воспользоваться этой возможностью в полной мере. CNN отмечает: запуск полноценного производства может занять месяцы, тогда как усиление обороны необходимо Украине уже сейчас.

Схожим образом ситуацию оценивает Bloomberg. В издании также указывают, что до сих пор непонятно, какие именно ракеты будет производить Украина. Если речь идет о перехватчике PAC-3, то стоимость одного боеприпаса составит пять млн долларов. К тому же реализация проекта затянется из-за необходимости создания логистических цепочек и обучения персонала.

TWZ обращает внимание на другую проблему – создание компонентов для PAC-3. Компания Boeing производит радиолокационные головки самонаведения для каждой ракеты лишь на одном заводе в Алабаме. За 2025 год фирма передала Пентагону всего 650 компонентов.

Издание справедливо указывает и на то, что любое место, выбранное Украиной для производства ракет, станет «целью № 1» для России. Отдельный вопрос: подготовка персонала для сборки и обеспечение приемлемого уровня конфиденциальности, чтобы защитить американскую гостайну.

Но самое главное – TWZ подчеркивает: украинскому производству Patriot не догнать российские объемы производства средств поражения. По некоторым данным, РФ выпускает около 700 ракет «Искандер», растут темпы производства и других боеприпасов. Таким образом даже нынешние темпы создания ракет в России превышают аналогичные показатели производства перехватчиков для Patriot.

«Как мне кажется, сегодня речь идет не о развертывании полноценного производства Patriot на Украине, а о его выносе за пределы страны. Для выпуска других видов вооружений уже строятся заводы в Германии и Румынии. Немецкая площадка ориентирована на производство ракет в интересах Киева в соответствии с ранее подписанными соглашениями, румынский проект – на более ранней стадии и потребует значительно больше времени», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом сама Украина, по его словам, не способна освоить полный цикл производства ракет – ключевые компоненты и технологии будут поставляться из США. Это означает прямую зависимость от американских поставщиков на всех этапах.

Размещение производства непосредственно на украинской территории, подчеркнул эксперт, буквально лишено смысла из-за уязвимости для ударов ВС РФ. Именно поэтому логика смещается в сторону внешних площадок, где можно оформить «украинское» на бумаге предприятие, хотя фактически оно будет контролироваться США или ЕС.

Но даже при таком подходе сроки остаются затяжными – создание полноценной фабрики с нуля займет не менее полутора лет.

На этот период Киев будет зависеть от уже поставленных ракет, в том числе немецких, объем которых оценивается в 700–750 единиц. С учетом нерационального использования их ВСУ, этого явно будет недостаточно.

Дополнительная угроза, по мнению Кнутова, связана с передачей лицензии и технологий, представляющих значительный интерес. Расширение доступа к таким разработкам повышает вероятность утечек. Наиболее чувствительные элементы – от твердотопливных двигателей до систем самонаведения.

«Разговоры о производстве Patriot для Украины носят в первую очередь пиар-характер и реальными решениями пока не подкреплены, – соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. – Передавать такие технологии могут только конкретные корпорации. Без согласия самих производителей все эти инициативы остаются лишь пожеланиями».

Ключевые игроки здесь – Raytheon и Lockheed Martin, два крупнейших американских концерна, которые делятся технологиями крайне неохотно.

Тем более в ситуации, когда велики риски утечки: «Украину сегодня воспринимают как сложную среду с точки зрения безопасности и сохранения гостайны, поэтому любые переговоры будут затягиваться».

Даже при формальном согласии компаний, по словам эксперта, все сведется к консультациям, визитам и бесконечным обсуждениям без результата. Показателен пример «Байрактара»: за четыре года схожих разговоров Киев так и не обеспечил туркам нормальных условий для запуска завода. Причина – коррупция и непрофессионализм украинской стороны.

Анпилогов отмечает и еще один важный факт: само производство ракет для Patriot есть лишь у двух стран мира – США и Японии. Даже в рамках сделки с Токио передача технологий шла долго и болезненно, несмотря на высокую производственную культуру Японии и ее статус невоюющего государства. Производители жестко определяли, что можно выпускать на месте, а что – только в США.

«На этом фоне надежды, что Украина пройдет тот же путь быстрее, выглядят нереалистично.

Даже Германия только выходит на стадию предметных переговоров и станет, скорее всего, лишь третьей страной с правом выпуска Patriot. У Украины же нет для этого ни кадров, ни производственной базы», – напомнил собеседник.

«Кроме того, получение отдельных технологий само по себе ничего не решает. Современное производство – это не рецепт из кулинарной книги, а долгая цепочка: обучение персонала, налаживание поставок, выстраивание всего процесса. Без этого любые ноу-хау остаются лишь теорией, а для Украины подобные проекты и вовсе выглядят утопией», – резюмировал Анпилогов.