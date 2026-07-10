Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.8 комментариев
Болгария отвергла три пункта нового пакета санкций ЕС
Болгария выступила против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла и Алекперова
Болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов, по которым страна не намерена поддерживать очередной антироссийский санкционный пакет Евросоюза, следует из заявления правительственной пресс-службы.
Первым пунктом являются ограничения против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА «Новости» со ссылкой на BTA.
Вторым возражением власти Болгарии обозначили возможное внесение в санкционный перечень основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.
Третий пункт касается вопроса поставок запасных частей для софийского метрополитена.
При формировании позиции, как отмечено в заявлении, учитывались анализы и мнения всех компетентных национальных органов. Подчеркивается, что такая работа велась для максимального учета интересов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил готовность наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.
Глава правительства назвал ограничения против патриарха Кирилла и Алекперова выстрелом себе в ногу.
Власти Италии поддержали позицию Софии по защите предстоятеля Русской православной церкви.