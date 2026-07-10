Volkswagen объявил о сокращении модельного ряда автомобилей

Tекст: Антон Антонов

«Модельный ряд будет поэтапно сокращен на величину до 50% и сконцентрирован на наиболее привлекательных рыночных сегментах. Сложность предложения, например, количество возможных опций комплектации, будет сокращена до 75%», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Подчеркивается, что сокращение ассортимента позволит перераспределить ресурсы внутри концерна. Volkswagen планирует направить усилия на те продукты, которые пользуются наибольшим спросом у клиентов и одновременно обеспечивают максимальный вклад в прибыльность компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen планирует сократить по всему миру до 100 тыс. рабочих мест в рамках новой программы реструктуризации.

Глава концерна Оливер Блюме подтвердил планы сократить 50 тыс. сотрудников к 2030 году из-за ухудшения условий для автопрома.

Ранее Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за снижения спроса на электромобили.