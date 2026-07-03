Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

Мировую экономику спасет искусственный интеллект Названы четыре фактора, которые будут влиять в ближайшем будущем на мировую экономику. Россию эти факторы тоже не обойдут стороной. И только один из четырех является позитивным, на который возлагают особые надежды. Что ждет мировую экономику и как это затронет российскую? Подробности Перейти в раздел

Украина объявила войну белорусским автобусам В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности Перейти в раздел

Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса Российские войска завершают освобождение одного из крупнейших и ключевых городов Донбасса – Константиновки. Чем известен этот город в российской истории, какую тактику применили российские войска для вскрытия данного укрепрайона ВСУ и что даст освобождение Константиновки с точки зрения результатов всей спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Подготовка к третьей мировой обогатила телефонных мошенников Исследования показывают, что Соединенные Штаты Америки – один из лидеров по активности телефонных и интернет-мошенников. При этом Украина, особенно город Днепропетровск, стала ведущим рассадником этого теперь уже глобального явления. Можно ли найти на мошенников управу в мировом масштабе? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел