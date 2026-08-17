Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
В Москве выбрали «Миссис Россию – 2026»
В российской столице прошел объединенный финал конкурсов красоты «Миссис Россия – 2026» и «Миссис Москва – 2026» (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
«Миссис Россия – 2026» стала 45-летняя невестка знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева – Марина Куклачева (в центре) (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Куклачева рассказала, что не планирует участвовать в конкурсах на международном уровне, а хочет сосредоточиться на театральной деятельности. «Титул "Миссис Россия" был моей целью на сегодняшний момент, высотой, которую я хотела взять и взяла. Дальше я планирую заниматься театром вместе с моим сыном Никитой», – сказала она (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
Титул «Миссис Россия Классик» среди участниц старше 50 лет завоевала предприниматель Наталья Игумнова из Иркутска (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Финал объединил 40 участниц из 16 городов и регионов России. Возраст финалисток – от 28 до 65 лет. В целом женщины воспитывают 84 ребенка, а у некоторых уже подрастают внуки (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
В конкурсе участвовали врачи, госслужащие, юристы, бизнес-леди, художницы, учителя, тренеры и актрисы (фото: Участницы во время объединенного финала конкурсов "Миссис Москва" и "Миссис Россия" 2026)
Ежегодный конкурс «Миссис Россия» проводится среди замужних женщин с детьми, его цель – повышение престижа материнства (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Ведущими церемонии стали актеры Иван Кокорин и Владимир Бутенко, а также обладательница титулов «Миссис Москва – 2022» и «Миссис Россия – 2022» Нина Банная (на фото) (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Конкурс «Миссис Россия» давно вышел за рамки традиционного представления о конкурсах красоты. Его участницы развивают собственный бизнес, реализуют благотворительные, социальные, культурные и образовательные проекты, поддерживают семьи, занимаются воспитанием детей и общественной деятельностью (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Нынешний год посвящен 65-летию первого полета человека в космос, и тема финала конкурса звучала как «Женщина-Галактика» (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Участницам предстоит выступить в роли своеобразных амбассадоров России, представлять за рубежом современную российскую женщину, ее ценности, культуру, доброту и отношение к семье (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
Одним из самых зрелищных моментов вечера стал традиционный парад королев. Одновременно на сцену вышли более 100 титулованных королев из разных регионов России (фото: Артем Геодакян/ТАСС)