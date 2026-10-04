Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти
WSJ: Новые атаки на суда в Ормузском проливе угрожают экспорту ближневосточной нефти
Новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива угрожает восстановлению экспорта нефти на Ближнем Востоке.
Угроза возникла в тот момент, когда производители нефти в Персидском заливе вернули объемы поставок к довоенному уровню, пишет The Wall Street Journal.
Быстрое восстановление поставок в последние недели было обеспечено защитой ВМС США, а также предыдущими ударами, которые вывели из строя иранские радары и системы связи вдоль пролива.
ОАЭ и другие производители создали сложную систему челночных перевозок, при которой танкеры загружаются в Персидском заливе, выходят из Ормузского пролива и перегружают нефть на суда, ожидающие за пределами водного пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе. В пятницу возвращение танкеров в пролив не смогло снизить цены на нефть. В четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.