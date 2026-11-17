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Нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся в Ормузском проливе
Нефтяной танкер подорвался на морской мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Час назад третий за сегодняшний день нефтяной танкер-нарушитель подорвался на мине на запрещенном для прохода через Ормузский пролив маршруте», – приводит РИА «Новости» текст сообщения со ссылкой на иранские СМИ.
По сведениям КСИР, на судне продолжается сильный пожар, танкер потерял ход и был вынужден остановиться у берегов оманского острова Аль-Ганам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел Индии сообщило о пропаже гражданина Индии и ранении еще двоих при атаке на газовоз MT Tara Gas в Ормузском проливе.
В понедельник иранская армия заявила о подрыве трех танкеров на морских минах в Ормузском проливе за сутки.
В воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве и возгорании двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе.