Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.