Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.7 комментариев
Пезешкиан отверг обвинения в подготовке Ираном покушения на Трампа
Сообщения о подготовке Тегераном покушения на избранного президента США Дональда Трампа являются вымыслом, распространяемым Израилем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии», – приводит слова Пезешкиана ТАСС со ссылкой на NBC News.
Он заверил, что Иран «никогда не предпринимал подобных попыток». Пезешкиан добавил, что Тегеран, «насколько ему известно», не собирается совершать таких действий и в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг эти обвинения.