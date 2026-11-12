Хуситы атаковали военно-транспортный самолет Саудовской Аравии

Tекст: Ольга Иванова

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» осуществило атаку на аэродром, расположенный на юго-востоке Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Вооруженные силы Йемена нанесли удар беспилотником по военно-транспортному самолету в аэропорту Шарура. Операция достигла своей цели», – заявил Сариа.

Военный представитель йеменского мятежного движения также добавил, что вторая операция была направлена против саудовской авиабазы в городе Хамис-Мушейт на юге королевства. Удар по этому военному объекту был нанесен с использованием баллистической ракеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на Мекку.

В среду движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде.

Во вторник йеменские мятежники сообщили об атаке беспилотниками и баллистическими ракетами на нефтяную инфраструктуру и военные объекты в Саудовской Аравии.