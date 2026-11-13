В Ормузском проливе подорвался газовоз

КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался газовоз

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в КСИР, «несколько часов назад судно, перевозившее сжиженный газ на востоке Ормузского пролива, не обратив внимания на неоднократные предупреждения, попыталось пройти по неразрешенному и опасному южному маршруту пролива и подорвалось на морской мине, что вызвало очень мощный взрыв», передает ТАСС.

По данным ВМС, судно рассчитывало пройти под прикрытием американских истребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве на мине третьего за день танкера при попытке пройти по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе.

В воскресенье в восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине.

В пятницу на прошлой неделе в Ормузском проливе два танкера загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.