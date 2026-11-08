Белый дом заявил о контроле Трампа над ситуацией в конфликте с Ираном

Tекст: Игорь Иножарский

Соединенные Штаты находятся в сильной позиции, контролируя Ормузский пролив на фоне разрушения экономики исламской республики, пишет Fox News.

«Иран уничтожен, и события будут развиваться по одному из двух путей: легкому или сложному. Президент Трамп держит все карты в своих руках и сделает то, что будет лучше для США», – заявил представитель Белого дома. Он добавил, что только глава государства знает, что и когда он предпримет.

Заявления прозвучали после того, как пропавший без вести верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике после гибели своего отца в результате удара США и Израиля, высмеял итоги промежуточных выборов в американский Конгресс, назвав их свидетельством распада Соединенных Штатов.

В Тегеране попытались представить результаты голосования как отказ американского общества от войны с исламской республикой. При этом иранские государственные СМИ опубликовали сгенерированное нейросетью видео с угрозами нанести удары по военным объектам во Франции, в Германии и Великобритании, если Европа поможет Вашингтону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация Трампа обратилась к Китаю с просьбой о содействии в завершении военного противостояния. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.