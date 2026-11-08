Собеседование на должность няни в Петербурге обернулось изнасилованием

Двое мужчин заперли и изнасиловали девушку на собеседовании в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

Девушка пришла на собеседование в квартиру на Пейзажной улице. Однако вместо обсуждения работы двое мужчин заперли ее и заставляли пить алкоголь, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая заявила, что один из мужчин изнасиловал ее и забрал документы. Утром ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

Девушка направлена на медицинское обследование. Оба подозреваемых задержаны, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали проверку информации об изнасиловании пациентки наркодиспансера в Перми.

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