Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Собеседование на должность няни в Петербурге обернулось изнасилованием
Двое мужчин заперли и изнасиловали девушку на собеседовании в Петербурге
В Петербурге 26-летняя девушка пришла на собеседование на должность няни, но была заперта в квартире и изнасилована, сообщает источник.
Девушка пришла на собеседование в квартиру на Пейзажной улице. Однако вместо обсуждения работы двое мужчин заперли ее и заставляли пить алкоголь, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшая заявила, что один из мужчин изнасиловал ее и забрал документы. Утром ей удалось сбежать и обратиться в полицию.
Девушка направлена на медицинское обследование. Оба подозреваемых задержаны, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали проверку информации об изнасиловании пациентки наркодиспансера в Перми.
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