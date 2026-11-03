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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    Следователи исключили побег пропавшей семьи Усольцевых на вертолете
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее
    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    11 комментариев
    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. Коалиция планирует разместить военных на Украине и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских сил, пишет The Guardian.

    Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.

    «Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.

    В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.

    Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.

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    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

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    3 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о разрушении трех ТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабные разрушения фиксируются на трех украинских теплоэлектростанциях, принадлежащих холдингу ДТЭК, они полностью прекратили производство электроэнергии.

    Эти три теплоэлектростанции серьезно повреждены, они прекратили генерацию электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

    В ДТЭК не уточнили, в каких именно регионах находятся поврежденные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе российских военных по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.

    ДТЭК заявлял о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В субботу украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко сообщил о серьезных разрушениях и прекращении работы одной из крупнейших электростанций Днепропетровской области.

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    3 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует вооруженного конфликта с европейскими странами, однако готова дать крайне быстрый ответ в случае агрессии с их стороны.

    Россия не имеет намерений вступать в вооруженное противостояние с европейскими государствами, однако в случае агрессии с их стороны даст быстрый и решительный ответ. Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил в понедельник в ходе выступления на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    «Что касается подготовки европейцев к войне… то президент Владимир Путин повторял многократно, что мы не хотим и не планируем какой-либо войны с Европой, но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой», – заявил Лавров, напомнив о неоднократно озвученной позиции Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о провале попыток европейских стран нанести России стратегическое поражение.

    В сентябре глава МИД рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами.

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    3 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»

    Политолог Корнилов: Пыточные есть у каждой силовой структуры на Украине

    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Похищение людей, пытки и вымогательства стали системной практикой на Украине. Эти факты широко известны, но реальных мер по пресечению украинское руководство не принимает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. В понедельник у «пыточной» под Киевом произошли столкновения.

    «Большинство украинских силовых и околосиловых структур располагает собственными пыточными. Такие ямы и тюрьмы есть у СБУ, военных подразделений, а также у ТЦК. Эта практика стала обыденностью для гигантского концлагеря под названием «Украина», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его мнению, история с «пыточной» под Киевом не получила бы огласки, если бы не решительность медика: именно она сообщила о происходящем и настояла на госпитализации четырех человек. «Сейчас националисты пытаются представить ситуацию так, будто за событиями минувшего понедельника якобы стоят сотрудники ФСБ и «агенты Кремля». Поэтому судьба этой женщины вызывает серьезную обеспокоенность», – добавил собеседник.

    «Хотелось бы, чтобы у большего числа жителей Украины была такая же твердость, как у этого медика. Возможно, тогда «чуму» удалось бы побороть», – считает Корнилов. Однако, как заметил политолог, факты жестокого обращения, в том числе история юноши, оказавшегося в этой ситуации при неясных обстоятельствах и доведенного пытками до бессознательного состояния, встречают скепсис со стороны ряда украинских деятелей.

    В качестве наглядного примера эксперт привел реплику одного из причастных, сказанную в ответ на замечание о раненых: «Они же дезертиры, лежат – ну и помирают». «Больше всего пугает то, что подобные вещи стали обыденностью и для определенной части общества. Честно говоря, я удивлен, что в Европе до сих пор не осознают, с чем могут столкнуться после окончания боевых действий – те, кто привык к таким методам, поедут туда и продолжат действовать в привычной манере», – отметил Корнилов.

    На этом фоне, полагает собеседник, ключевой задачей для Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом) и киевских властей станет сдерживание резонанса вокруг ситуации под Киевом и недопущение его распространения на Запад. «И в этом смысле от нас зависит, насколько происшествие окажется в фокусе внимания западных стран», – подчеркнул аналитик.

    Он указал, что ни одно зарубежное издание пока не рассказало аудитории о данных событиях на Украине. Рассуждая о том, к чему приведет анонсированное Будановым «разбирательство», спикер предположил, что дело ограничится показательным наказанием отдельных исполнителей. При этом эксперт не исключает, что в рамках этой кампании глава офиса Владимира Зеленского может устранить некоторых своих конкурентов в силовых структурах – в частности, в Нацгвардии.

    «Но нужно понимать, что под контролем Буданова находятся нацистские подразделения с такими же пыточными. По сути, это масштабный преступный бизнес: людей – в том числе имеющих отношение к армии или подозреваемых в дезертирстве, а порой и вовсе не причастных – похищают, удерживают, подвергают пыткам, вымогают у них деньги и имущество. В ряде случаев их убивают, а тела закапывают в лесах в безымянных могилах», – заключил Корнилов.

    В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

    По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

    На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщила, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

    На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

    По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

    Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

    Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

    Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    3 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, атаке подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, указало ведомство в Max.

    В Винницкой области поражена Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС). В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

    В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС, а также электроподстанции Змиевская и Лосево. В военном ведомстве отметили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения украинской армии.

    В Одесской области поражена портовая инфраструктура в Килии, задействованная в военных целях. В порту Южный и акватории Черного моря поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области.

    В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о необратимой деградации украинской энергосистемы.

    В пятницу Министерство обороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

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    3 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Пыточная «Азова» подтверждает необходимость денацификации Украины

    Эксперт Григорьев: Денацификация Украины остро нужна простым украинцам

    Эксперт: Пыточная «Азова» подтверждает необходимость денацификации Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Пытки являются неотъемлемой частью киевского режима с 2014 года. Произошедшее в пыточной под Киевом подтверждает: денацификация Украины абсолютно необходима. Она важна и русскому народу, и украинским гражданам, страдающим от беспредела, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП России Максим Григорьев.

    «Пыточная под Киевом – это только небольшая верхушка айсберга. Аналогичные места для пыток – камеры, ямы, подвалы и даже квартиры – находятся по всей Украине. Эта практика является неотъемлемой частью киевского режима с 2014 года», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

    Он отметил, что ранее в ООН были представлены два доклада о пытках, издевательствах и избиениях украинских граждан. Кроме того, Международный трибунал с самого начала СВО занимается фиксацией преступлений подобного характера. «Опрошено более полутора тысяч человек. У нас есть фамилия, имя и отчество каждого из них – и каждый подробно рассказал, как его пытали», – уточнил Григорьев.

    Как указал спикер, украинские власти готовы истязать всех, кто им не нравится. Причины могут быть разными: политические мотивы, особенности поведения отдельных людей, борьба внутри власти, а также вымогательство средств и насилие. «Это происходит по всей Украине точно так же, как во времена гитлеровского режима в фашистской Германии», – провел аналогию член ОП.

    «Нынешние украинские власти просто не могут существовать без репрессивной составляющей – в том числе в виде разнообразных подразделений, включая неонацистские», – подчеркнул эксперт.

    По его мнению, события минувшего дня свидетельствуют, что Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) – как военный преступник и участник незаконного киевского режима – ведет собственную игру, которая направлена против Владимира Зеленского и части неонацистского подразделения «Азов» (запрещенная террористическая организация). Именно с этим, по словам эксперта, связан приезд Буданова к дому, где удерживали людей.

    Говоря о том, каким будет развитие конфликта Буданова с «Азовом», собеседник отметил, что все причастные к пыткам с 2014 года так и не понесли никакой ответственности. «Все это однозначно подтверждает: денацификация Украины абсолютно необходима. Она важна прежде всего русскому народу и населению Российской Федерации», – считает собеседник.

    «Но не менее остро она нужна простым украинским гражданам, которые страдают от происходящего беспредела. Денацификация необходима всем. За исключением, пожалуй, бенефициаров: тех, кто является его частью и зарабатывает на этом деньги», – заключил Григорьев.

    В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

    По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

    На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщил, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

    На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

    По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

    Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

    Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

    Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (5)
    3 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России применили высокоточное оружие и ударные беспилотники для массированного удара по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по целям на Украине, указало ведомство в Max.

    В результате атаки были поражены объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В военном ведомстве уточнили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и украинскую армию.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, которые использовались Вооруженными силами Украины в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

    В воскресенье ВС России нанесли удар по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.

    В пятницу российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

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    3 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением

    Мирошник: Пыточные тюрьмы на Украине являются системным явлением

    МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что бунт украинской общественности из-за существования тюрем и пыточных для насильно мобилизованных граждан был ожидаемым событием.

    Мирошник заявил, что власти киевского режима прекрасно осведомлены о целой системе подобных мест удержания людей, поэтому недовольство родственников смогло прорваться на территорию столицы, передает РИА «Новости».

    «То, что через несколько часов туда примчались и руководитель нацгвардии Украины, и глава офиса Зеленского, говорит, что власть киевского режима прекрасно осведомлена о целой системе таких ям, зинданов, тюрем, которые существуют на территории Украины», – заявил Мирошник.

    Дипломат также задался вопросом о том, как международные правозащитные организации ведут свою работу, если не замечают мест истязаний граждан. Он назвал эти структуры деградировавшими до украинских пропагандистов.

    В понедельник вооруженные мужчины удерживали около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. По словам главы Нацгвардии Украины Александра Пивненко, в подвале находились военнослужащие, включая самовольно оставивших часть солдат.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власть Владимира Зеленского держится на неофициальных тюрьмах, которых на Украине множество.

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    3 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России

    МИД: При атаках ВСУ с июля по сентябрь погиб 631 мирный житель России

    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что с июля по сентябрь в результате атак украинских военных погиб 631 мирный житель, в том числе 42 ребенка.

    «Всего за три месяца на совести украинских боевиков смерть 631 мирного жителя», – заявил Мирошник. По его словам, за этот период от действий украинских военных пострадали 265 несовершеннолетних, из которых 42 ребенка были убиты, а 223 получили ранения, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что за прошедшие три месяца украинские войска не менее 117 раз атаковали гражданские автобусы, включая школьные, городские и междугородние рейсы. В результате этих ударов погибли 34 мирных жителя, еще 282 человека пострадали, среди них 15 детей.

    Мирошник подчеркнул, что из-за высокой интенсивности обстрелов власти некоторых прифронтовых городов были вынуждены приостановить регулярное автобусное сообщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два мирных жителя погибли в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ по территории Донецкой народной республики.

    Глава ДНР Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    3 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Захарова заявила о множестве пыточных на Украине

    Захарова: На Украине создано множество пыточных

    Tекст: Вера Басилая

    Власть Владимира Зеленского держится на неофициальных тюрьмах, которых на Украине множество, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пыточной под Киевом, передает РИА «Новости».

    «Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть Зеленского», – заявила Захарова.

    Тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Во вторник покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях и обстрелах протестующих у неофициальной тюрьмы первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» в Киевской области. В тот же день украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом.

    Между тем командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции протеста в саботаже и создании выгодной для России картинки.

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    3 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Умер народный артист России Дуров
    Умер народный артист России Дуров
    @ vk.ru/uldramtheatre

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет, сообщило правительство региона.

    На 87-м году жизни ушел из жизни ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, народный артист России, почетный гражданин региона Алексей Дуров, сообщило правительство Ульяновской области в Max.

    «Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», – отметил губернатор региона Алексей Русских.

    Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. Выпускник ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. Артист участвовал в знаковых постановках, включая удостоенные Государственной премии России спектакли «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.

    Прощание с артистом состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Рязанском государственном областном театре юного зрителя сообщили о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Баранова.

    Летом после долгой болезни умерла звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина.

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    3 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог предсказала новые конфликты из-за пыточных на Украине

    Политолог Шеслер: На Украине каждый житель в любую минуту может оказаться в руках мучителей

    Политолог предсказала новые конфликты из-за пыточных на Украине
    @ t.me/ASupersharij

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина окончательно превратилась в репрессивное государство. Власти страны на практике возводят в норму расправу над несогласными. Именно поэтому ведется СВО, именно поэтому Украина должна быть денацифицирована, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В понедельник у «пыточной» под Киевом произошли столкновения.

    «Для большинства украинских обывателей события в Петропавловской Борщаговке стали настоящим шоком», – отметила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, до этого многие не хотели признавать, что Украина – не только государство, действия которого причиняют страдания жителям Донбасса, Новороссии и Крыма, но и страна, угнетающая собственных граждан.

    Теперь они были вынуждены открыть глаза и признать, что по всей Украине распространена сеть пыточных, где людей удерживают без суда, следствия и какой-либо правовой защиты. Как указала собеседница, больше всего украинцев поражает то, что подобные события происходят именно в Киеве – столице, жители которой считают себя борцами за права и демократию.

    «На самом деле каждый гражданин – всего лишь раб, который в любую минуту может оказаться в руках мучителей», – уточнила Шеслер. Она назвала характерным то, что скандал с тайной тюрьмой сопровождается межэлитными разборками.

    «Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) неслучайно заявляет о недопустимости подобных явлений. Идет борьба между элитными группами: ГУР и СБУ, армией и НАБУ. Каждая сторона стремится извлечь из ситуации собственную выгоду», – считает эксперт.

    Причем противостояние внутри украинских элит носит крайне ожесточенный характер, ведь речь не просто о деньгах, а о миллиардах, поступающих на Украину с Запада. «В ход идут взаимные обвинения в коррупции, а теперь и в бессудных задержаниях, незаконных удержаниях и пытках людей», – добавила политолог. По ее прогнозам, конфликт Буданова с «Азовом» (запрещенная в России террористическая организация) постараются замять – его будут всячески сглаживать и не выносить на публику.

    «Открытая конфронтация крайне невыгодна Владимиру Зеленскому. Ему важно представать перед мировой общественностью способным консолидировать «патриотические» круги. А ситуация, при которой отъявленные «патриоты» враждуют и фактически противостоят друг другу, подрывает такой образ «объединяющей фигуры». Поэтому он будет прилагать все усилия, чтобы сгладить разногласия и не допустить широкой огласки», – детализировала спикер.

    Тем не менее подобные конфликты будут периодически вспыхивать вновь, потому что пыточных на Украине множество. «Практически каждое подразделение, аналогичное «Скале» или «Азову», и отделения военкомата располагают собственными местами незаконного удержания людей. И власти не станут выявлять, закрывать или ликвидировать все», – рассуждает Шеслер.

    «В результате ситуация с соблюдением прав человека на Украине будет лишь усугубляться. При этом в Киеве будут замалчивать подобные ситуации, чтобы они не привлекали пристального внимания западных партнеров», – добавила политолог. На этом фоне она подчеркнула важность проведения денацификации.

    «Украина стала поистине репрессивным государством. Страна на практике возводит в норму расправу над несогласными. Именно поэтому ведется СВО, именно поэтому Украина должна быть денацифицирована. Важно полностью исключить возможность возрождения на украинской территории идеологии нацизма и фашизма», – заключила Шеслер.

    В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

    По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

    На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщил, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

    На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

    По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

    Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

    Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

    Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    3 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Песков обвинил Европу в сокрытии скандала с пыточной под Киевом

    Песков: Европа оберегает Украину от скандалов с пыточными

    Песков обвинил Европу в сокрытии скандала с пыточной под Киевом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские структуры делают все возможное, чтобы оградить Украину от скандалов, в том числе связанных с обнаружением пыточной под Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов», – заявил Песков, отвечая на вопрос об отсутствии реакции западных правозащитных организаций на инцидент, передает РИА «Новости».

    В понедельник украинское агентство УНИАН сообщило, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области.

    Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о всемирном резонансе скандала с обнаружением пыточной для дезертиров под Киевом.

    В понедельник командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко назвал подвал с удерживаемыми мужчинами временным пунктом дислокации.

    В августе Песков сообщил об усилиях европейских стран по сокрытию усталости от поддержки Киева.

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