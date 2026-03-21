Tекст: Тимур Шайдуллин

Посольство России в Британии обратило внимание на распространение британскими СМИ недостоверной информации о якобы «похищении» украинских детей, пишет РИА «Новости». Представители дипмиссии подчеркнули, что СМИ ссылаются на доклад Независимой международной комиссии ООН по Украине и приводят ничем не подтверждённые данные о количестве вывезенных детей.

В заявлении посольства отмечается: «Цифры «похищенных» в этой некрасивой истории менялись с примечательной регулярностью: звучали полтора миллиона, затем двести тысяч, затем тридцать пять тысяч, теперь – 1200… Между тем на переговорах в Стамбуле украинская сторона смогла передать России список лишь из 339 фамилий. И даже в отношении этого перечня проверка установила: значительная часть этих детей в России никогда не находилась, многие обнаружились в ФРГ и других странах Запада».

Российская сторона призвала британские медиа уделить больше внимания преступлениям ВСУ против гражданского населения, а не распространять недостоверную информацию. В посольстве напомнили, что в случаях вывоза детей из зон боевых действий речь шла о спасении несовершеннолетних, а также сообщили о наличии свидетельств жестокого обращения с детьми со стороны ВСУ и бойцов «Азова» (признан террористическим и запрещён в РФ).

Дипломаты отметили, что эти показания задокументированы Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и рекомендуют британским редакциям ознакомиться с этими материалами. В комментарии также прозвучало мнение, что обсуждение темы «похищенных детей» может быть попыткой отвлечь внимание от реальных преступлений против детей, фигурирующих в деле финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления Киева о якобы украденных Россией украинских детях «гастролями сумасшедшего дома».

До этого глава МИД России Сергей Лавров подтвердил отсутствие большинства указанных Киевом детей на территории России. Между тем, более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.



