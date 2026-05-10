Автобус с детьми попал в ДТП в Омской области

В результате ДТП с автобусом в Омской области погиб ребенок
Автобус с детьми столкнулся с другим транспортом на трассе под Омском, в результате чего погиб один ребенок, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Глава области в Max отметил: «На трассе в сторону Тюкалинска в ДТП попал автобус, перевозивший детей. К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика».
Информация о состоянии других детей и подробности аварии уточняются.
Ранее в Пензенской области на федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов утром в воскресенье произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Exeed и пассажирского автобуса Yotong, в результате которого пострадали мужчина и трое детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при столкновении автобуса и легковушки в Томской области погиб человек.