Автобус с детьми попал в ДТП в Омской области

В результате ДТП с автобусом в Омской области погиб ребенок

Tекст: Дарья Григоренко

Глава области в Max отметил: «На трассе в сторону Тюкалинска в ДТП попал автобус, перевозивший детей. К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика».

Информация о состоянии других детей и подробности аварии уточняются.

Ранее в Пензенской области на федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов утром в воскресенье произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Exeed и пассажирского автобуса Yotong, в результате которого пострадали мужчина и трое детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при столкновении автобуса и легковушки в Томской области погиб человек.