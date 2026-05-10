Мужчина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Пензенской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Госавтоинспекции Пензенской области сообщили, что авария случилась на 441-м километре трассы в Пензенском районе примерно в 10:00 по московскому времени.

По информации пресс-службы областной ГАИ, за рулем автомобиля Exeed находился мужчина 1984 года рождения. В его машине были четверо детей. В результате столкновения пострадали водитель и трое несовершеннолетних пассажиров – девочки 2012 и 2017 годов рождения, а также мальчик 2022 года рождения. Все они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Водитель автобуса 1974 года рождения, его пассажиры, а также еще один ребенок, мальчик 2014 года рождения, находившийся в Exeed, не пострадали. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства этой аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мордовии тринадцать человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса. В Томской области один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и автобуса. В Пензенской области жертвами ДТП с грузовиком стали женщина и трое детей.