Ольга Иванова

Дмитриев выразил уверенность, что Британия не сможет долго существовать под руководством Кира Стармера, передает РИА «Новости». По его мнению, страна не выдержит даже одного года текущего политического курса.

«Бедная Британия не переживет даже еще одного года со «стойким» Киром, не говоря уже о его желании провести еще «10 лет на Даунинг-стрит, 10», – написал чиновник в социальной сети X. Он подчеркнул, что по меньшей мере 29 парламентариев-лейбористов пытаются сместить лидера партии.

Ранее британская пресса сообщила о намерении Стармера сохранить пост премьера на протяжении десяти лет, несмотря на недавние неудачи на местных выборах. На этом фоне около 30 членов парламента от Лейбористской партии уже потребовали его отставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Лейбористской партии рассматривают вариант отстранения премьер-министра Кира Стармера.

Агентство Bloomberg спрогнозировало отставку политика на фоне потери мандатов на муниципальных выборах.

