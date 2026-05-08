    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    29 комментариев
    8 мая 2026, 20:05 • В мире

    Молдавия перед Днем Победы ускорила разрыв с советским прошлым

    Tекст: Анастасия Куликова

    Молдавские власти за несколько дней до 9 Мая усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в центра Кишинева. Теперь новым кодексом парламента запрещено говорить на русском в ходе законодательных обсуждений и выступлений. Параллельно Кишинев заблокировал автопробеги и другие мероприятия 9 Мая в столице. При этом разрыв экономических отношений с Россией уже вызвал в Молдавии резкий рост внешнего долга и инфляции. Какую цель преследует руководство страны?

    Парламент Молдавии принял проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступлений и дискуссий на русском языке в высшем законодательном органе страны. «Кодекс об организации и функционировании парламента» разработан правящей партией «Действие и солидарность» (PAS). Инициатива направлен на выполнение рекомендаций Еврокомиссии.

    Кодекс среди прочего предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, должны вестись исключительно на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском, председатель заседания в соответствии со статьей 15 проекта должен вынести предупреждение о необходимости использовать румынский язык, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, власти Молдавии отказали организаторам мероприятий ко Дню Победы в возможности собраться на центральной площади Кишинева. Такое решение принято после встречи общественников с представителями правительства республики, сообщил ТАСС глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

    Минобороны Молдавии в канун празднования 81-й годовщины Победы также оставило без ответа просьбу поисковых организаций республики воздать воинские почести 16 героям Красной Армии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это неудивительно. У молдавских властей сейчас другие приоритеты, соответственно, другие герои – германские нацисты и румынские коллаборационисты», – сказала дипломат.

    Как отметила Захарова, руководство республики «делает все, чтобы очернить советское прошлое». «Молдавия до сих пор опирается на материальную базу, созданную в период ее нахождения в СССР, а при этом промывает мозги своей молодежи «брюссельскими нарративами» про некую европейскую будущность», – констатировала Захарова.

    Дипломат подчеркнула: псевдодемократический проект Запада, реализуемый в республике, ведет страну к краху. Она привела данные из открытых источников, согласно которым в 2025 году по сравнению с 2024 годом количество преступлений с участием наркоманов в Молдавии увеличилось почти на четверть. Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что молдавский президент Майя Санду за годы нахождения у власти подписала 22 указа о помиловании, из которых почти половина – в отношении лиц, осужденных за наркоторговлю.

    «Как отмечают политологи, при нынешних прозападных властях Молдавия превратилась в крупный логистический узел не по транспортировке продуктов питания, строительных материалов, новых технологий, а незаконного оборота наркотиков … Дошло до того, что 29 апреля мэр Кишинева открыто обвинил центральные власти в соучастии в контрабанде и распространении наркотических веществ», – указала Захарова.

    Напомним, после прихода к власти Санду республика взяла курс на евроинтеграцию. Ранее Молдавия официально уведомила секретариат о выходе из Содружества независимых государств (СНГ) и прекратит участие в организации в апреле 2027 года. Также молдавские власти объявили персонами нон грата нескольких членов командования Оперативной группы российских войск в непризнанном Приднестровье (ОГРВ).

    Кроме того, Кишинев продолжает оказывать давление на Гагаузию. Автономия вынуждена отменить назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание из-за препятствий со стороны центральных властей, заявил вице-председатель парламента Георгий Лейчу. Правовой спор возник из-за вступивших в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии.

    Примечательно, что какие меры ни предпринимало бы молдавское руководство, оно никак не может завоевать благосклонность Запада, который все больше загоняет в долги одну из самых бедных стран Европейского континента. Так, Международный валютный фонд (МВФ) приостановил финансирование республики из-за недоверия к способности властей проводить реформы. Лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат отметил, что МВФ руководствуется показателями эффективности, а не политическими симпатиями, в то время как Евросоюз усиливает вливания, основываясь на политических решениях.

    Это ведет к росту доли европейского финансирования во внешнем долге и снижению роли традиционных кредиторов. Он привел данные статистики, по которым Молдавия привлекает кредиты ЕС не для развития страны, а для покрытия старых долгов. «Такой механизм рефинансирования свидетельствует о вхождении в долговой круг, при котором заемные средства больше не создают экономический рост, а лишь покрывают существующие дисбалансы», – заметил Филат.

    Он предупредил, что результатом всех попыток Кишинева угодить Западу становятся вовсе не привилегии и финансовое поощрение, а деградация экономики, ухудшение условий жизни граждан и уничтожение молдавской государственности.

    «Антироссийская политика для молдавских властей – это не только выполнение внешнего заказа в рамках гибридной войны против России, но и механизм прикрытия коррупции и беспредела, а также кризиса, в котором республика находится уже четыре года»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Богдан Цырдя. Он отметил, что к концу первого квартала общий государственный долг Молдавии достиг 142,6 млрд леев. Более того, в марте уровень инфляции в годовом выражении составил 5,8%. На этом фоне национальный банк в четверг резко повысил ставку рефинансирования – с 5% до 6,5%. В результате подорожают кредиты, а это приведет к падению производства. При этом среди молдаван уже гуляет шутка: «возник коррупционный скандал – значит, скоро должен появиться «российский дрон», рассказал спикер.

    Собеседник напомнил, что в прошлом году на границе с Румынией задержали грузовик с контрабандным оружием, однако все СМИ в первую очередь писали о нарушивших воздушное пространство БПЛА. «Другой пример: разгорается скандал из-за выявленного факта употребления и сбыта школьникам наркотических средств сотрудниками полиции. Вместо того, чтобы снимать руководство МВД с постов, принимается закон, который запрещает выступать в парламенте на русском языке», – добавил Цырдя.

    «Разве в демократической стране возможно такое, что депутата, выразителя народной воли, фактически лишают возможности вести дискуссии о законопроектах?», – задался он риторическим вопросом. Схожей точки зрения придерживается председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. «В XXI веке, когда технологии стирают границы, а перевод на любой язык мира в реальном времени уже стал нормой, в парламенте республики Молдова правящая партия продолжает разыгрывать тему языка», – сказал он. Собеседник обратил внимание, что в Швейцарии четыре государственных языка, в Бельгии и Финляндии – по два.

    «Удивительно и поразительно, что в период прогресса наши власти мыслят категориями далекого прошлого. При таких подходах Молдавия рискует остаться на уровне отсталой страны, которой управляют сильно закомплексованные люди»,

    – уточнил спикер. Для общества же, продолжил Тулянцев, важны вопросы развития экономики, решения демографических проблем, получения качественных медицинских услуг, образования. «Но вместо этого все снова сводится к языку», – посетовал эксперт. Общественный деятель также рассказал, что официальный Кишинев не только отказал в проведении марша Победы в центре города, но и чинит разнообразные препятствия для проведения автопробега «Победа одна на всех».

    «Полиция не отвечает на наши запросы. Мы получили разрешение на точку сбора, а по неофициальным каналам поступают сведения, что проезд – исключительно по правилам дорожного движения. Речь идет о более тысячи автомобилей. Разумеется, ДПС готовится выписывать штрафы, перекрывать второстепенные дороги и не пускать людей, стремящихся принять участие в пробеге, в столицу», – указал Тулянцев.

    Цырдя на этом фоне подчеркивает: постепенно уровень русофобии и нагнетания в стране растет, и это выливается в определенные последствия. «Так, в частности русскоязычные граждане Молдовы лишаются многих прав. Столица республики стала правоэкстремистской, потому что на протяжении длительного времени людей накачивают ненавистью ко всему русскому», – детализировал Цырдя. С ним согласен и Тулянцев. По его мнению, действия молдавских властей в текущем виде приводят к росту внутренней напряженности и политической конфронтации в обществе.

    «Вместо того чтобы концентрироваться на экономике, демографии, уровне жизни и институциональном развитии, власть системно переводит повестку в сферу идеологии – язык, идентичность, исторические интерпретации. Это неизбежно усиливает раскол внутри страны. Особенно важно, что в таких условиях власть фактически чувствует себя комфортно: режим постоянной конфронтации позволяет управлять повесткой через сталкивание лбами одной части общества с другой, а не через развитие, а также объяснять внутренние проблемы внешними факторами», – акцентировал собеседник.

    При этом под видом евроинтеграции реализуется курс на уничтожение молдавской государственности путем объединения с Румынией, указал общественник. «Сегодня это уже не точка зрения маргиналов. Подобные формулировки и идеи звучат на уровне высшего политического руководства – от Майи Санду до представителей правительства и правящей партии «Действие и солидарность», – напомнил спикер. «Нам рассказывают, что европейский путь – это про укрепление институтов, экономический рост, правовое государство и повышение качества жизни. А вместо этого в центре политики оказываются идеологические и конфронтационные вопросы.

    Это ведет не к консолидации государства, а к его ликвидации. Такая политика вредоносна с точки зрения долгосрочных интересов страны, потому что она не решает ключевых проблем, а наоборот усиливает внутренние противоречия и ведет Молдову к деградации»,

    – уточнил Тулянцев. На этом фоне Евросоюз и МВФ не спешат выделять Кишиневу финансовую помощь. Как указал Цырдя, отношения Молдавии с международным фондом фактически заморожены. «Представители организации ранее дали очень жесткую оценку по экономике Молдовы. Наши экономисты говорят: мы подошли к грани, переступив которую наступит коллапс», – отметил спикер. Что касается Европы, то ее возможности ограничены, считает эксперт. «Страны ЕС направляют средства, с одной стороны, на борьбу с собственным кризисом, а, с другой, на продолжение конфликта на Украине», – пояснил политолог.

    Но даже в условиях, когда Молдавии не стоит рассчитывать на благосклонность Запада, руководство республики не станет пересматривать свою политику, полагает Цырдя. По его мнению, это возможно при условии, что к власти придут социалисты, левоцентристы. «Тогда, может быть, страну вернут и в СНГ. Без участия в организации у Молдовы нет ни рынков, ни доступной энергии, ни рабочих мест. Пересмотр выхода из Содружества должен стать первым пунктом повестки нового молдавского руководства», – заключил собеседник.

