Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

Tекст: Борис Джерелиевский

ПАО «КамАЗ» в инициативном порядке ведет разработку бронетранспортера нового поколения. Об этом на встрече с Владимиром Путиным объявил генеральный директор предприятия Сергей Когогин. Он доложил президенту, что прототип новой боевой машины будет изготовлен и направлен на испытания уже в текущем году. В 2027 году планируется выпустить опытно-промышленную партию, которая поступит в войска для окончательной проверки и, вероятно, в зону боевых действий.

О новой разработке Сергей Когогин сообщил, что БТР должен будет перевозить 10 бойцов, быть устойчивым к близким разрывам артиллерийских и ракетных снарядов, к обстрелу, выдерживать подрыв заряда мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом. Директор «КамАЗа» особенно подчеркнул высокую баллистическую стойкость новой разработки.

Когогин так объяснил необходимость разработки новой бронемашины: «У нас БТР устаревший, нет полноценного». Под словами «у нас» он явно имел в виду в целом БТР российского производства, и прежде всего состоящий на вооружении наших силовых структур БТР-82 (выпускается Арзамасским машиностроительным заводом).

И с этим трудно поспорить. БТР-82А по ряду параметров уступает таким западным бронемашинам, как американский Stryker, немецко-голландский Boxer, финский Patria AMV, французский VBCI, австрийский Pandur II. Наш бронетранспортер имеет самую слабую защиту, хуже защищен от мин, он лишен таких стандартных для всех современных машин опций, как травмобезопасные сидения, защищающие десантников от подрыва, или задняя аппарель для высадки десанта (покидая машину сзади, десантники меньше подставляются под неприятельский огонь). Есть и претензии к 30-мм автоматической пушке 2А72 из-за ее невысокой точности и из-за отсутствия в ее боеукладке программируемых снарядов.

Строго говоря, БТР-82А – это продолжение «линейки» БТР-60, по всей видимости, уже исчерпавшей свой модернизационный потенциал. И если в ходе контртеррористической операции в Чечне он в целом справлялся с задачами огневой поддержки бойцов спецназа, штурмующих «адрес» террористов, или усиления поста ДПС, то в ходе СВО несоответствие его возможностей условиям современных боевых действий стало очевидным.

Да, есть БТР К-16 проекта «Бумеранг», у которого V-образное противоминное днище, подвесной пол и энергопоглощающие кресла, обеспечивающие максимальную защиту десанта и экипажа от подрыва. Броня этого бронетранспортера способна защитить не только от огня стрелкового оружия, но и от крупнокалиберного пулемета и автоматической пушки. Десант К-16 может десантироваться с кормы, прикрывшись от огня корпусом машины. И наконец, К-16 может нести самые мощные комплексы вооружения, включая 125-мм танковое орудие.

Но дело в том, что К-16 так пока и не поступил в войска. Причины этого указываются различные – дороговизна, непроработанность конструкции, проблемы с импортозамещением некоторых деталей и агрегатов. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков сообщал год назад, что проект не свернут. Тем не менее, судя по всему, появление этих машин в войсках в ближайшее время не предвидится.

То есть инициатива ПАО «КамАЗ» весьма своевременна и необходима

– новые бронетранспортеры очень нужны войскам.

Нужно отметить, что предприятие и его дочернее подразделение «Ремдизель» производят серию бронемашин различного типа и назначения. Это прежде всего КамАЗ-43269 («Выстрел», «Дозор», БПМ-97). Кроме того, бронемашины семейства «Тайфун»: «Тайфун-К» (КамАЗ-63968, К-63969), «Тайфун 4х4», «Линза» (КамАЗ-53949), «Тайфун-ВДВ» (К-4386). Все они обладают более мощной бронезащитой, чем БТР-82, имеют V-образное противоминное днище по типу MRAP (mine resistant ambush protected, защищенные колесные бронемашины).

Кстати, в разговоре с Владимиром Путиным Сергей Когогин особенно отметил санитарный бронеавтомобиль «Линза», который за счет защищенности, проходимости и мобильности успешно «проскакивает» «мертвую зону» (прифронтовую зону сплошного поражения вражескими беспилотниками), эвакуируя раненых. Таким образом, «КамАЗ» имеет большой и продуктивный опыт создания и производства бронеавтомобилей различного назначения и, несомненно, реализует все свои успешные наработки в новом проекте.

Когогин отметил, что новая боевая машина будет защищена от дронов, являющихся сегодня главной угрозой для любой техники на СВО, сетчатыми экранами. То есть получит самую простую и недорогую, но в то же время практичную и эффективную защиту от вражеских «фэпэвэшек». Это, в свою очередь, намекает на то, что новый бронетранспортер должен быть простым и недорогим, чтобы обеспечить его массовое производство.

При этом он, скорее всего, получит композитную броню сталь + керамика, которая уже применяется на линейке «Тайфун» и обеспечивает более высокий уровень защиты, чем у БТР-82 и БМП. Дополнительно она может быть усилена динамической броней. Противоминная защита – обычное для MRAP V-образное днище, высокий клиренс, подвесные кресла с ремнями и подголовниками, противовзрывные вставки в колесах.

Можно предположить и ряд других характеристик новой бронемашины, исходя из той техники, что уже производит «КамАЗ».

Колесная формула – 6х6 или 8х8 с поворотом двух передних осей, как у «Тайфуна-К», что обеспечит возможность разворота на ограниченном пространстве. Новый бронетранспортер получит давно ожидаемую заднюю аппарель для посадки/высадки десанта и просторное десантное отделение, позволяющее 8-10 бойцам в полном снаряжении комфортно размещаться и легко покидать бронетранспортер.

Двигатель, соответственно, будет размещен в носовой части машины или сразу за кабиной, как в «Тайфуне-К». Вооружение нового БТР видится в виде необитаемого боевого модуля с 30-мм или даже 57-мм автоматической пушкой, спаренной с 7,62-мм пулеметом. Конструкция боевого модуля должна обеспечивать круговую наводку по горизонтали с возможностью подъема ствола на угол от -5° до +75°, что вкупе с многоканальным электронно-оптическим прицельным комплексом позволит уверенно поражать не только наземные, но и воздушные цели.

Все данные компоненты, которые с большой долей вероятности будут использованы на камазовском БТР, уже выпускаются серийно и хорошо зарекомендовали себя. Можно также предположить, что бронетранспортер будет иметь максимально возможную унификацию с гражданской техникой, что значительно ускорит и удешевит производство. Ведь задача состоит не в том, чтобы создать «не имеющую аналогов технику», а защитить наших воинов и приблизить победу, даже используя готовые решения. Как указал Сергей Когогин: «Каждый выпущенный автомобиль – десять жизней наших солдат. Это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед».