  • Новость часаЗахарова: Мерц опозорил Германию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
    Минцифры: В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 13:04 • Общество

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина?

    ПАО «КамАЗ» в инициативном порядке ведет разработку бронетранспортера нового поколения. Об этом на встрече с Владимиром Путиным объявил генеральный директор предприятия Сергей Когогин. Он доложил президенту, что прототип новой боевой машины будет изготовлен и направлен на испытания уже в текущем году. В 2027 году планируется выпустить опытно-промышленную партию, которая поступит в войска для окончательной проверки и, вероятно, в зону боевых действий.

    О новой разработке Сергей Когогин сообщил, что БТР должен будет перевозить 10 бойцов, быть устойчивым к близким разрывам артиллерийских и ракетных снарядов, к обстрелу, выдерживать подрыв заряда мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом. Директор «КамАЗа» особенно подчеркнул высокую баллистическую стойкость новой разработки.

    Когогин так объяснил необходимость разработки новой бронемашины: «У нас БТР устаревший, нет полноценного». Под словами «у нас» он явно имел в виду в целом БТР российского производства, и прежде всего состоящий на вооружении наших силовых структур БТР-82 (выпускается Арзамасским машиностроительным заводом).

    И с этим трудно поспорить. БТР-82А по ряду параметров уступает таким западным бронемашинам, как американский Stryker, немецко-голландский Boxer, финский Patria AMV, французский VBCI, австрийский Pandur II. Наш бронетранспортер имеет самую слабую защиту, хуже защищен от мин, он лишен таких стандартных для всех современных машин опций, как травмобезопасные сидения, защищающие десантников от подрыва, или задняя аппарель для высадки десанта (покидая машину сзади, десантники меньше подставляются под неприятельский огонь). Есть и претензии к 30-мм автоматической пушке 2А72 из-за ее невысокой точности и из-за отсутствия в ее боеукладке программируемых снарядов.

    Строго говоря, БТР-82А – это продолжение «линейки» БТР-60, по всей видимости, уже исчерпавшей свой модернизационный потенциал. И если в ходе контртеррористической операции в Чечне он в целом справлялся с задачами огневой поддержки бойцов спецназа, штурмующих «адрес» террористов, или усиления поста ДПС, то в ходе СВО несоответствие его возможностей условиям современных боевых действий стало очевидным.

    Да, есть БТР К-16 проекта «Бумеранг», у которого V-образное противоминное днище, подвесной пол и энергопоглощающие кресла, обеспечивающие максимальную защиту десанта и экипажа от подрыва. Броня этого бронетранспортера способна защитить не только от огня стрелкового оружия, но и от крупнокалиберного пулемета и автоматической пушки. Десант К-16 может десантироваться с кормы, прикрывшись от огня корпусом машины. И наконец, К-16 может нести самые мощные комплексы вооружения, включая 125-мм танковое орудие.

    Но дело в том, что К-16 так пока и не поступил в войска. Причины этого указываются различные – дороговизна, непроработанность конструкции, проблемы с импортозамещением некоторых деталей и агрегатов. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков сообщал год назад, что проект не свернут. Тем не менее, судя по всему, появление этих машин в войсках в ближайшее время не предвидится.

    То есть инициатива ПАО «КамАЗ» весьма своевременна и необходима

    – новые бронетранспортеры очень нужны войскам.

    Нужно отметить, что предприятие и его дочернее подразделение «Ремдизель» производят серию бронемашин различного типа и назначения. Это прежде всего КамАЗ-43269 («Выстрел», «Дозор», БПМ-97). Кроме того, бронемашины семейства «Тайфун»: «Тайфун-К» (КамАЗ-63968, К-63969), «Тайфун 4х4», «Линза» (КамАЗ-53949), «Тайфун-ВДВ» (К-4386). Все они обладают более мощной бронезащитой, чем БТР-82, имеют V-образное противоминное днище по типу MRAP (mine resistant ambush protected, защищенные колесные бронемашины).

    Кстати, в разговоре с Владимиром Путиным Сергей Когогин особенно отметил санитарный бронеавтомобиль «Линза», который за счет защищенности, проходимости и мобильности успешно «проскакивает» «мертвую зону» (прифронтовую зону сплошного поражения вражескими беспилотниками), эвакуируя раненых. Таким образом, «КамАЗ» имеет большой и продуктивный опыт создания и производства бронеавтомобилей различного назначения и, несомненно, реализует все свои успешные наработки в новом проекте.

    Когогин отметил, что новая боевая машина будет защищена от дронов, являющихся сегодня главной угрозой для любой техники на СВО, сетчатыми экранами. То есть получит самую простую и недорогую, но в то же время практичную и эффективную защиту от вражеских «фэпэвэшек». Это, в свою очередь, намекает на то, что новый бронетранспортер должен быть простым и недорогим, чтобы обеспечить его массовое производство.

    При этом он, скорее всего, получит композитную броню сталь + керамика, которая уже применяется на линейке «Тайфун» и обеспечивает более высокий уровень защиты, чем у БТР-82 и БМП. Дополнительно она может быть усилена динамической броней. Противоминная защита – обычное для MRAP V-образное днище, высокий клиренс, подвесные кресла с ремнями и подголовниками, противовзрывные вставки в колесах.

    Можно предположить и ряд других характеристик новой бронемашины, исходя из той техники, что уже производит «КамАЗ».

    Колесная формула – 6х6 или 8х8 с поворотом двух передних осей, как у «Тайфуна-К», что обеспечит возможность разворота на ограниченном пространстве. Новый бронетранспортер получит давно ожидаемую заднюю аппарель для посадки/высадки десанта и просторное десантное отделение, позволяющее 8-10 бойцам в полном снаряжении комфортно размещаться и легко покидать бронетранспортер.

    Двигатель, соответственно, будет размещен в носовой части машины или сразу за кабиной, как в «Тайфуне-К». Вооружение нового БТР видится в виде необитаемого боевого модуля с 30-мм или даже 57-мм автоматической пушкой, спаренной с 7,62-мм пулеметом. Конструкция боевого модуля должна обеспечивать круговую наводку по горизонтали с возможностью подъема ствола на угол от -5° до +75°, что вкупе с многоканальным электронно-оптическим прицельным комплексом позволит уверенно поражать не только наземные, но и воздушные цели.

    Все данные компоненты, которые с большой долей вероятности будут использованы на камазовском БТР, уже выпускаются серийно и хорошо зарекомендовали себя. Можно также предположить, что бронетранспортер будет иметь максимально возможную унификацию с гражданской техникой, что значительно ускорит и удешевит производство. Ведь задача состоит не в том, чтобы создать «не имеющую аналогов технику», а защитить наших воинов и приблизить победу, даже используя готовые решения. Как указал Сергей Когогин: «Каждый выпущенный автомобиль – десять жизней наших солдат. Это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед».

    Главное
    Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации