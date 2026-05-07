    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал
    В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 11:14 • Справки

    Когда высаживать помидоры в открытый грунт в 2026 году: точные сроки по регионам и лучшие дни по лунному календарю

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Май – главный месяц для высадки томатов в открытый грунт. В 2026 году сроки зависят от региона, температуры почвы и возвратных заморозков, а многие дачники дополнительно ориентируются на лунный календарь. Разбираемся, когда сажать помидоры в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными и как не потерять урожай из-за ранней посадки.

    Когда высаживать помидоры в открытый грунт в 2026 году

    Главный критерий для высадки томатов в открытый грунт – температура почвы. Оптимальный показатель – +12…+15 °C на глубине 10-15 сантиметров. В таких условиях корневая система рассады быстро адаптируется и начинает активно развиваться. Если земля холоднее, растения приостанавливаются в росте, болеют и могут погибнуть при заморозках.

    Второй важный фактор – возраст рассады. Идеальный возраст для пересадки томатов в открытый грунт – 50-60 дней (от момента появления всходов). Более молодая рассада слабее, а переросшая (старше 70 дней) тяжелее приживается, дольше болеет и позже начинает плодоносить.

    Главный риск майских посадок – возвратные заморозки. Именно поэтому май считается основным месяцем для высадки томатов в большинстве регионов России. В средней полосе стабильное тепло без угрозы заморозков обычно устанавливается во второй половине мая.

    Сроки посадки помидоров по регионам России в 2026 году

    Южные регионы (Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставрополье)

    В южных регионах весна наступает рано, поэтому высадку томатов в открытый грунт начинают уже в конце апреля – начале мая. При теплой весне возможна более ранняя высадка, но важно следить за прогнозом – возвратные заморозки в этих регионах бывают редко, но исключать их нельзя.

    Центральная Россия (Подмосковье, Тульская, Владимирская, Рязанская области)

    Оптимальные сроки для высадки томатов в открытый грунт в средней полосе – 10-25 мая. Основной ориентир – стабильное тепло в ночные часы, когда температура не опускается ниже +8…+10 °C. В начале мая рассаду лучше высаживать под временные укрытия, а с середины месяца – уже в открытый грунт без защиты.

    Поволжье и Черноземье

    Сроки высадки здесь схожи с центральной Россией – 10-20 мая. Однако погода в Поволжье может быть более переменчивой, поэтому перед высадкой обязательно сверьтесь с прогнозом на ближайшие две недели.

    Северо-Запад (Ленинградская область, Карелия)

    В северо-западных регионах весна приходит позже, поэтому высадку томатов в открытый грунт проводят в конце мая – начале июня. Здесь часты возвратные заморозки, поэтому многие дачники предпочитают использовать временные укрытия (пленку, спанбонд) в первые 1-2 недели после пересадки.

    Урал и Сибирь

    Оптимальное время для высадки томатов в открытый грунт на Урале и в Сибири – вторая половина мая – начало июня. Климат здесь суровый, и даже в конце мая возможны ночные заморозки. Поэтому в этих регионах особенно важно следить за прогнозом, а в первые дни после пересадки рассаду обязательно укрывать на ночь.

    Дальний Восток

    В дальневосточных регионах сроки высадки схожи с уральскими: конец мая – начало июня. Особенность дальневосточного климата – высокая влажность и муссонные ветры, поэтому важно выбирать сорта, устойчивые к этим условиям.

    Когда высаживать помидоры в мае 2026 года – точные даты

    Основной период высадки томатов в открытый грунт в 2026 году приходится на 15-30 мая. После 17 мая погодные условия считаются более стабильными, а риск заморозков значительно снижается.

    Для средней полосы (Подмосковье) агрономы рекомендуют следующие ориентиры: если май теплый, высаживать можно с 10-15 мая. Если весна прохладная, лучше перенести посадку на 20-25 мая.

    Благоприятные дни для высадки томатов в мае 2026 по лунному календарю

    Май 2026 года необычен с астрономической точки зрения: в этом месяце случается два полнолуния (1 и 31 мая) и одно новолуние (16 мая). Это редкое явление, поэтому запретных дней в этом мае больше обычного.

    Фазы Луны в мае 2026:

    • 1 мая – полнолуние (растения не трогают)

    • 2-15 мая – убывающая Луна (время для корнеплодов)

    • 16 мая – новолуние (ничего не сажают)

    • 17-30 мая – растущая Луна (время для томатов, огурцов, перцев)

    • 31 мая – полнолуние (растения не трогают)

    Лучшие дни для высадки томатов в мае 2026:

    • 11, 12, 13 мая – хорошие дни для посадки

    • 17, 18, 19, 20 мая – очень хорошие дни, начало периода растущей Луны

    • 20, 21 мая – самые сильные дни месяца, можно сажать практически всё

    • 22, 23, 24 мая – хорошие дни для томатов и перцев

    • 25, 26 мая – отличные дни для рассады помидоров и баклажанов

    • 26-30 мая – благоприятные дни для высадки томатов

    • 28-30 мая – одни из лучших дней месяца для посадки

    Неблагоприятные дни для посадки томатов:

    • 1, 16 и 31 мая – полнолуние и новолуние, растения не трогают совсем

    • 8-10 мая – неблагоприятные дни, лучше воздержаться

    • 15-17 мая – неблагоприятные дни

    Когда лучше сажать помидоры – по погоде или по Луне

    Температура почвы и воздуха важнее лунного календаря. Даже если день указан как благоприятный по лунному календарю, а земля еще не прогрелась, высаживать томаты нельзя – рассада погибнет от холода.

    Луна – это дополнительный ориентир, который может повысить качество посадок, но не заменяет реальные погодные условия. Научных доказательств того, что фазы Луны напрямую влияют на рост томатов, нет. Однако многолетние наблюдения дачников показывают: растения, посаженные в благоприятные дни, часто растут активнее и меньше болеют.

    Правильная стратегия – сначала дождаться устойчивого тепла (почва прогрета до +12…+15 °C, ночью не ниже +8 °C), а затем, если позволяет календарь, выбрать благоприятный день по лунному календарю.

    Как понять, что пора высаживать томаты

    Вот четыре признака, по которым можно определить готовность к высадке:

    Почва прогрелась. На глубине 10-15 см температура стабильно выше +12 °C. Это можно проверить обычным уличным термометром, опустив его в заранее выкопанную лунку на 10-15 минут.

    Ночные температуры стабильно выше +8…+10 °C. Если ночью холоднее, рассада приостановится в росте.

    Нет заморозков в прогнозе. Перед высадкой обязательно проверьте прогноз на 7-10 дней вперед.

    Рассада крепкая, имеет 6-8 настоящих листьев и толщину стебля не менее 5-7 мм. Переросшая рассада (выше 30-35 см и с цветами) хуже приживается.

    Как правильно высаживать помидоры в открытый грунт

    Схема посадки: Для низкорослых и среднерослых сортов расстояние между растениями – 40-50 см, между рядами – 60-70 см. Высокорослые сорта сажают реже: 50-60 см между кустами, 80-100 см между рядами.

    Заглубление рассады: Томаты можно заглублять до первых настоящих листьев. Стебель, оказавшись в земле, даст дополнительные корни, что сделает растение мощнее. Но если рассада переросла, ее можно сажать лежа, в бороздку, оставляя на поверхности только верхушку с 4-5 листьями.

    Полив: После посадки рассаду обильно поливают теплой отстоянной водой – примерно 1-2 литра под каждый куст. Второй полив – не раньше чем через 7-10 дней, чтобы корни «искали» воду в глубине и разрастались.

    Мульчирование: Политые грядки сразу мульчируют соломой, перепревшими опилками или скошенной травой. Мульча сохраняет влагу, не дает расти сорнякам и защищает корни от перегрева.

    Защита от холода: Если после высадки прогнозируют похолодание, установите над грядками дуги и накройте спанбондом или пленкой. Можно также использовать обрезанные пластиковые бутылки-«колпаки» для каждого растения.

    Что добавить в лунку при посадке томатов

    Правильное заполнение посадочной лунки – залог быстрого укоренения и обильного плодоношения. В каждую лунку перед посадкой томатов рекомендуется добавить следующее.

    Перегной или компост. Самое важное удобрение при посадке. Перегной улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и питательной. Добавляют 0,5-1 литр перегноя в каждую лунку . Свежий навоз использовать нельзя – он сожжет корни.

    Древесная зола. Это природный источник калия и фосфора, необходимых для роста корней и завязывания плодов. Зола также раскисляет почву, если она кислая. Добавляют 0,5-1 стакан золы на лунку, смешивая с землей . Важно: золу нельзя смешивать с азотными удобрениями (например, мочевиной) – они нейтрализуют друг друга.

    Суперфосфат. Фосфор особенно важен для томатов в начале роста, так как стимулирует развитие мощной корневой системы. Добавляют 1 столовую ложку суперфосфата в каждую лунку, обязательно смешивая с землей, чтобы корни не контактировали с удобрением напрямую.

    Калийные удобрения. Калий повышает иммунитет растений и улучшает вкус плодов. Можно использовать сульфат калия (калий сернокислый) – 1 чайную ложку на лунку. Хлористый калий для томатов не используют, так как они не переносят хлор.

    Луковая шелуха. Горсть луковой шелухи, добавленная в лунку, защитит корни от вредителей (проволочника, медведки) и даст легкую дезинфекцию. Кроме того, шелуха постепенно разлагается и становится дополнительным питанием.

    Горсть песка. Если почва тяжелая, глинистая, добавление песка в лунку улучшит дренаж и предотвратит застой воды у корней.

    После внесения всех компонентов их тщательно перемешивают с землей в лунке, проливают теплой водой и только затем высаживают рассаду. Важно: все добавки должны быть хорошо смешаны с почвой, чтобы не допустить прямого контакта удобрений с корнями.

    Ошибки при посадке томатов в мае

    Слишком ранняя высадка – главная ошибка. Рассада, попавшая в холодную землю, не растет, болеет и может погибнуть при заморозке. Оптимальная температура почвы для начала активного роста корней – не ниже +12 °C.

    Игнорирование заморозков в прогнозе. Даже кратковременное опускание температуры до -1…-2 °C способно уничтожить всю рассаду. Всегда проверяйте прогноз на 7-10 дней перед высадкой.

    Переросшая рассада. Растения старше 60-70 дней уже зацвели на подоконнике, и после пересадки они долго болеют, теряют цветы и позже вступают в плодоношение.

    Загущенные посадки приводят к плохой вентиляции, грибковым болезням и нехватке света. Не экономьте место – томатам нужно проветривание и солнце.

    Холодный полив. Поливайте томаты после высадки только теплой водой, отстоявшейся на солнце. Ледяная вода из скважины или колодца – стресс для корней.

    Главное – когда сажать помидоры в 2026 году

    • Центральная Россия (Подмосковье): оптимальные сроки высадки – 10-25 мая

    • Южные регионы: конец апреля – начало мая

    • Северо-Запад и Урал: конец мая – начало июня

    • Сибирь и Дальний Восток: первая половина июня

    Лучшие дни для высадки томатов по лунному календарю в мае 2026: 11-13, 17-18, 19-20, 22-24, 25-26, 28-30 мая. Особенно сильными считаются 20-21 и 28-30 мая.

    Главное правило: сначала дождитесь, когда почва прогреется до +12…+15 °C и минует угроза заморозков, а потом, если позволяет календарь, выберите благоприятный день по Луне. Температура и погода важнее любых астрономических расчетов.

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино - это место, где НАТО точно не ждут, поэтому аланы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

