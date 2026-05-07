Когда высаживать помидоры в открытый грунт в 2026 году: точные сроки по регионам и лучшие дни по лунному календарю

Tекст: Ольга Никитина

Когда высаживать помидоры в открытый грунт в 2026 году

Главный критерий для высадки томатов в открытый грунт – температура почвы. Оптимальный показатель – +12…+15 °C на глубине 10-15 сантиметров. В таких условиях корневая система рассады быстро адаптируется и начинает активно развиваться. Если земля холоднее, растения приостанавливаются в росте, болеют и могут погибнуть при заморозках.

Второй важный фактор – возраст рассады. Идеальный возраст для пересадки томатов в открытый грунт – 50-60 дней (от момента появления всходов). Более молодая рассада слабее, а переросшая (старше 70 дней) тяжелее приживается, дольше болеет и позже начинает плодоносить.

Главный риск майских посадок – возвратные заморозки. Именно поэтому май считается основным месяцем для высадки томатов в большинстве регионов России. В средней полосе стабильное тепло без угрозы заморозков обычно устанавливается во второй половине мая.

Сроки посадки помидоров по регионам России в 2026 году

Южные регионы (Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставрополье)

В южных регионах весна наступает рано, поэтому высадку томатов в открытый грунт начинают уже в конце апреля – начале мая. При теплой весне возможна более ранняя высадка, но важно следить за прогнозом – возвратные заморозки в этих регионах бывают редко, но исключать их нельзя.

Центральная Россия (Подмосковье, Тульская, Владимирская, Рязанская области)

Оптимальные сроки для высадки томатов в открытый грунт в средней полосе – 10-25 мая. Основной ориентир – стабильное тепло в ночные часы, когда температура не опускается ниже +8…+10 °C. В начале мая рассаду лучше высаживать под временные укрытия, а с середины месяца – уже в открытый грунт без защиты.

Поволжье и Черноземье

Сроки высадки здесь схожи с центральной Россией – 10-20 мая. Однако погода в Поволжье может быть более переменчивой, поэтому перед высадкой обязательно сверьтесь с прогнозом на ближайшие две недели.

Северо-Запад (Ленинградская область, Карелия)

В северо-западных регионах весна приходит позже, поэтому высадку томатов в открытый грунт проводят в конце мая – начале июня. Здесь часты возвратные заморозки, поэтому многие дачники предпочитают использовать временные укрытия (пленку, спанбонд) в первые 1-2 недели после пересадки.

Урал и Сибирь

Оптимальное время для высадки томатов в открытый грунт на Урале и в Сибири – вторая половина мая – начало июня. Климат здесь суровый, и даже в конце мая возможны ночные заморозки. Поэтому в этих регионах особенно важно следить за прогнозом, а в первые дни после пересадки рассаду обязательно укрывать на ночь.

Дальний Восток

В дальневосточных регионах сроки высадки схожи с уральскими: конец мая – начало июня. Особенность дальневосточного климата – высокая влажность и муссонные ветры, поэтому важно выбирать сорта, устойчивые к этим условиям.

Когда высаживать помидоры в мае 2026 года – точные даты

Основной период высадки томатов в открытый грунт в 2026 году приходится на 15-30 мая. После 17 мая погодные условия считаются более стабильными, а риск заморозков значительно снижается.

Для средней полосы (Подмосковье) агрономы рекомендуют следующие ориентиры: если май теплый, высаживать можно с 10-15 мая. Если весна прохладная, лучше перенести посадку на 20-25 мая.

Благоприятные дни для высадки томатов в мае 2026 по лунному календарю

Май 2026 года необычен с астрономической точки зрения: в этом месяце случается два полнолуния (1 и 31 мая) и одно новолуние (16 мая). Это редкое явление, поэтому запретных дней в этом мае больше обычного.

Фазы Луны в мае 2026:

1 мая – полнолуние (растения не трогают)

2-15 мая – убывающая Луна (время для корнеплодов)

16 мая – новолуние (ничего не сажают)

17-30 мая – растущая Луна (время для томатов, огурцов, перцев)

31 мая – полнолуние (растения не трогают)

Лучшие дни для высадки томатов в мае 2026:

11, 12, 13 мая – хорошие дни для посадки

17, 18, 19, 20 мая – очень хорошие дни, начало периода растущей Луны

20, 21 мая – самые сильные дни месяца, можно сажать практически всё

22, 23, 24 мая – хорошие дни для томатов и перцев

25, 26 мая – отличные дни для рассады помидоров и баклажанов

26-30 мая – благоприятные дни для высадки томатов

28-30 мая – одни из лучших дней месяца для посадки

Неблагоприятные дни для посадки томатов:

1, 16 и 31 мая – полнолуние и новолуние, растения не трогают совсем

8-10 мая – неблагоприятные дни, лучше воздержаться

15-17 мая – неблагоприятные дни

Когда лучше сажать помидоры – по погоде или по Луне

Температура почвы и воздуха важнее лунного календаря. Даже если день указан как благоприятный по лунному календарю, а земля еще не прогрелась, высаживать томаты нельзя – рассада погибнет от холода.

Луна – это дополнительный ориентир, который может повысить качество посадок, но не заменяет реальные погодные условия. Научных доказательств того, что фазы Луны напрямую влияют на рост томатов, нет. Однако многолетние наблюдения дачников показывают: растения, посаженные в благоприятные дни, часто растут активнее и меньше болеют.

Правильная стратегия – сначала дождаться устойчивого тепла (почва прогрета до +12…+15 °C, ночью не ниже +8 °C), а затем, если позволяет календарь, выбрать благоприятный день по лунному календарю.

Как понять, что пора высаживать томаты

Вот четыре признака, по которым можно определить готовность к высадке:

Почва прогрелась. На глубине 10-15 см температура стабильно выше +12 °C. Это можно проверить обычным уличным термометром, опустив его в заранее выкопанную лунку на 10-15 минут.

Ночные температуры стабильно выше +8…+10 °C. Если ночью холоднее, рассада приостановится в росте.

Нет заморозков в прогнозе. Перед высадкой обязательно проверьте прогноз на 7-10 дней вперед.

Рассада крепкая, имеет 6-8 настоящих листьев и толщину стебля не менее 5-7 мм. Переросшая рассада (выше 30-35 см и с цветами) хуже приживается.

Как правильно высаживать помидоры в открытый грунт

Схема посадки: Для низкорослых и среднерослых сортов расстояние между растениями – 40-50 см, между рядами – 60-70 см. Высокорослые сорта сажают реже: 50-60 см между кустами, 80-100 см между рядами.

Заглубление рассады: Томаты можно заглублять до первых настоящих листьев. Стебель, оказавшись в земле, даст дополнительные корни, что сделает растение мощнее. Но если рассада переросла, ее можно сажать лежа, в бороздку, оставляя на поверхности только верхушку с 4-5 листьями.

Полив: После посадки рассаду обильно поливают теплой отстоянной водой – примерно 1-2 литра под каждый куст. Второй полив – не раньше чем через 7-10 дней, чтобы корни «искали» воду в глубине и разрастались.

Мульчирование: Политые грядки сразу мульчируют соломой, перепревшими опилками или скошенной травой. Мульча сохраняет влагу, не дает расти сорнякам и защищает корни от перегрева.

Защита от холода: Если после высадки прогнозируют похолодание, установите над грядками дуги и накройте спанбондом или пленкой. Можно также использовать обрезанные пластиковые бутылки-«колпаки» для каждого растения.

Что добавить в лунку при посадке томатов

Правильное заполнение посадочной лунки – залог быстрого укоренения и обильного плодоношения. В каждую лунку перед посадкой томатов рекомендуется добавить следующее.

Перегной или компост. Самое важное удобрение при посадке. Перегной улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и питательной. Добавляют 0,5-1 литр перегноя в каждую лунку . Свежий навоз использовать нельзя – он сожжет корни.

Древесная зола. Это природный источник калия и фосфора, необходимых для роста корней и завязывания плодов. Зола также раскисляет почву, если она кислая. Добавляют 0,5-1 стакан золы на лунку, смешивая с землей . Важно: золу нельзя смешивать с азотными удобрениями (например, мочевиной) – они нейтрализуют друг друга.

Суперфосфат. Фосфор особенно важен для томатов в начале роста, так как стимулирует развитие мощной корневой системы. Добавляют 1 столовую ложку суперфосфата в каждую лунку, обязательно смешивая с землей, чтобы корни не контактировали с удобрением напрямую.

Калийные удобрения. Калий повышает иммунитет растений и улучшает вкус плодов. Можно использовать сульфат калия (калий сернокислый) – 1 чайную ложку на лунку. Хлористый калий для томатов не используют, так как они не переносят хлор.

Луковая шелуха. Горсть луковой шелухи, добавленная в лунку, защитит корни от вредителей (проволочника, медведки) и даст легкую дезинфекцию. Кроме того, шелуха постепенно разлагается и становится дополнительным питанием.

Горсть песка. Если почва тяжелая, глинистая, добавление песка в лунку улучшит дренаж и предотвратит застой воды у корней.

После внесения всех компонентов их тщательно перемешивают с землей в лунке, проливают теплой водой и только затем высаживают рассаду. Важно: все добавки должны быть хорошо смешаны с почвой, чтобы не допустить прямого контакта удобрений с корнями.

Ошибки при посадке томатов в мае

Слишком ранняя высадка – главная ошибка. Рассада, попавшая в холодную землю, не растет, болеет и может погибнуть при заморозке. Оптимальная температура почвы для начала активного роста корней – не ниже +12 °C.

Игнорирование заморозков в прогнозе. Даже кратковременное опускание температуры до -1…-2 °C способно уничтожить всю рассаду. Всегда проверяйте прогноз на 7-10 дней перед высадкой.

Переросшая рассада. Растения старше 60-70 дней уже зацвели на подоконнике, и после пересадки они долго болеют, теряют цветы и позже вступают в плодоношение.

Загущенные посадки приводят к плохой вентиляции, грибковым болезням и нехватке света. Не экономьте место – томатам нужно проветривание и солнце.

Холодный полив. Поливайте томаты после высадки только теплой водой, отстоявшейся на солнце. Ледяная вода из скважины или колодца – стресс для корней.

Главное – когда сажать помидоры в 2026 году

Центральная Россия (Подмосковье): оптимальные сроки высадки – 10-25 мая

оптимальные сроки высадки – 10-25 мая Южные регионы: конец апреля – начало мая

конец апреля – начало мая Северо-Запад и Урал: конец мая – начало июня

конец мая – начало июня Сибирь и Дальний Восток: первая половина июня

Лучшие дни для высадки томатов по лунному календарю в мае 2026: 11-13, 17-18, 19-20, 22-24, 25-26, 28-30 мая. Особенно сильными считаются 20-21 и 28-30 мая.

Главное правило: сначала дождитесь, когда почва прогреется до +12…+15 °C и минует угроза заморозков, а потом, если позволяет календарь, выберите благоприятный день по Луне. Температура и погода важнее любых астрономических расчетов.