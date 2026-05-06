    Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 14:44 • Политика

    Киев устроил фарс из перемирия

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского?

    В ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный Владимиром Зеленским в ответ на решение Владимира Путина объявить перемирие 8 и 9 мая. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки – в период с 9.00 мск 5 мая до 9.00 мск 6 мая – открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, указал губернатор Александр Хинштейн.

    Также зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки: в Энергодаре, Васильевском, Каменско-Днепровском и Михайловском муниципальных округах. Пострадали две женщины, отметил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Помимо этого, в центре города Васильевка Запорожской области под удар украинского БПЛА попал фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько. Автомобиль журналиста был атакован дроном ВСУ в момент съемки обстановки в прифронтовом городе.

    Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, который находится на территории группировки «Запад», действующей в районе Купянска и Красного Лимана.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. В сводке Минобороны России говорится, что ВС РФ поразили за сутки цеха сборки беспилотников самолетного типа и склады горючего ВСУ. На этом фоне советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины.

    Он считает, что эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие на 9 мая». Стерненко добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Напомним, Россия в преддверии Дня Победы объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Сигнал последовал за угрозой Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. Кроме того, за несколько часов до объявления «перемирия» Зеленский отмечал, что Украина «не нуждается в прекращении огня, у нас праздников нет».

    «Когда политик в течение одного дня занимает взаимоисключающие позиции, это не дипломатическая гибкость, а политические «наперстки», – акцентировал военкор Александр Коц. По его мнению, выбор даты начала действия «режима тишины» 6 мая – не компромисс, а ловушка.

    «Зеленский назначил начало перемирия раньше российской инициативы, пытаясь выставить капкан, из которого только два выхода. Либо Москва принимает его условия, и он присваивает себе авторство мира, либо отвергает – и тогда карт-бланш снова у него.

    Что немаловажно, конечная дата «режима тишины» не установлена вообще. Нет конца – нет верификации. Нет верификации – нет никакого перемирия. Есть только пост в интернете», – написал Коц в своем Telegram-канале. Как отметил военкор, финал «режима тишины» был заранее известен. Реальный мотив маневра Зеленского прочитывается несложно: «Переговоры о перемирии вели Путин и Трамп напрямую, без Киева. Зеленский оказался за скобками. Контрпредложение – попытка вернуться в кадр, стать субъектом, а не наблюдателем процесса. Перемирие как медийный инструмент».

    Схожей точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. «Объявленный Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает она. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница. Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны.

    «Конечно, это была пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева»,

    – уточнила политолог. Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это якобы Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – указала Шеслер.

    В том, что противник не собирался придерживаться перемирия, убежден и политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский заявил о начале «режима тишины», чтобы перехватить инициативу у России. Спикер заметил:

    «Украинские медиаресурсы с удовольствием рассказывали об ударах ВСУ по Джанкою. У них не возникло никаких противоречий».

    «Позднее эти же ресурсы утверждают, что Россия «сорвала» перемирие, к которому Москва не присоединялась», – продолжил он. Собеседник выразил уверенность, что СМИ на Западе представят ситуацию так, будто Украина «протянула руку помощи, проявив мирную инициативу, а Россия на нее не откликнулась». «Это чистой воды шарлатанство и наперсточничество. Западная пропаганда занимается подобным с 2013 года – с начала Евромайдана», – напомнил Корнилов.

    Он отметил, что боевики регулярно нарушали режимы тишины, но этого «не замечали» находившиеся в центре Киева еврокомиссары и другие представители ЕС. «С тех пор меняются локации, президенты и деятели Украины, но подход Запада и Киева остается прежним», – подчеркнул политолог. В этом контексте действия киевских властей относительно «режима тишины» – это не просто фарс, а сознательная информационно-пропагандистская операция, заключил аналитик.

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

